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30 ноября, источник: Чемпионат.com

Милохин прояснил намерение провести бой с братом Хабиба

Звёздный российский блогер Данила Милохин, известный как Даня Милохин, ответил по поводу своих слов о желании провести поединок с кем-то из братьев прославленного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

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Источник: Чемпионат.com

По словам Милохина, он рассматривает возможность такого боя.

«Верю ли я сам себе, когда говорю о желании подраться в UFC или с братом Хабиба? Конечно, я вижу бойцов, смотрю их бои. Вижу, как кровожадно, голодно они вырывают себе места. Они занимались всю жизнь. Прекрасно понимаю, что мне нужно очень долго работать, чтобы хотя бы попасть на один ринг с этими убийцами.

Если я буду думать про блогеров и бить артистов, то ни на секундочку не приближусь к типам, которые умеют биться. А сейчас, если буду двигаться к профессионалам (к Чимаеву, к Хабибу), мне будет жалко биться с блогерами. Ставлю в голове невозможную цель, чтобы к ней идти. Не сказать, что сильно верю, но никто не запрещает себя обмануть: сидеть по утрам, представлять, что я бьюсь, лицо в крови, толпа орёт, огромный стадион. Почему я не могу это представлять?» — приводит слова Милохина Sports.ru.

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