Макгрегор рвется в президенты Ирландии. И народу такие перемены по душе

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор с июля 2021 года остается вне октагона. Вернется ли звезда в ММА? Непонятно. И пока фанаты гадают, есть ли стимул у Печально Известного продолжать биться, спортсмен активничает в политике и даже намекает на желание стать президентом.

Все началось с протестов в Дублине

Ирландские СМИ 23 ноября сообщили о нападении неизвестного с ножом вблизи школы для девочек. Ранения получили пять человек, в том числе трое детей. В полиции уведомили, что подозреваемым оказался мужчина старше 50 лет, который совершил нападение в одиночку. Пресса дополнила портрет преступника тем, что он приезжий, но с гражданством Ирландии, а соцсети разнесли слух о злоумышленнике из Алжира.

Как итог, случившееся спровоцировало протесты в Дублине, что затем вылилось в беспорядки в центре столицы. Правоохранительные органы указывали на то, что организаторы погромов с подожженными машинами и разграбленными магазинами «руководствовались ультраправой идеологией». По оценкам властей, в беспорядках приняли участие около 500 человек, 34 были задержаны; нанесенный ущерб оценивается в десятки миллионов евро.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8Zw3_HAurf4?si=u2M43BQ_hYiwCu_l" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«У Ирландии нет будущего!»

Макгрегор не остался в стороне от событий на родине. Он призвал к переменам в стране и подверг критике деятельность правительства в непростой период.

«Ирландия, мы в состоянии войны! В Дублине психически ненормальный человек безжалостно порезал детей. В нашем обществе появилась угроза, которой здесь быть не должно, и не было предпринято никаких действий, чтобы каким-то образом поддержать население в связи с этим пугающим фактором. Они палец о палец не ударили!» — негодовал спортсмен.

После выпада ирландца в соцсетях ультраправая политическая партия в Великобритании «Британия превыше всего» (Britain First) предложила мировой звезде стать символом их борьбы и возглавить марш протеста. Макгрегора такой порыв не впечатлил — он заявил, что не поддерживает погромы в Дублине, и снова прошелся по властям:

«Я не оправдываю погромы, не оправдываю нападения на сотрудников полиции при исполнении. Я не оправдываю мародерство и разбитые витрины. События прошлой ночи никак не повлияли на решение проблем, с которыми мы столкнулись. Однако я понимаю разочарование людей и то, что необходимо делать шаги, чтобы произошли перемены, которые они ждут. И делать их нужно немедленно! Я нахожусь в процессе организации. Поверьте, у меня есть тактика и поддержка. В Ирландии произойдут перемены, запомните мои слова. Они необходимы».

Источник: Соцсети

Помимо этого, Печально Известный припомнил дело молодой учительницы начальных классов, убитой уроженцем Словакии, и другие резонансные преступления, поставив правительству ультиматум:

«В прошлом месяце зарезали невинных детей, когда они выходили из школы. Убита Эшлин Мерфи. В Слайго двоим отрезали головы… С этим у Ирландии нет будущего! Если правительство в ближайшее время не приступят к реализации своего плана по обеспечению безопасности в стране, это сделаю я!».

Ирландская полиция даже начала расследование в отношении бывшего чемпиона UFC по подозрению в разжигании межнациональной розни (грозит до двух лет тюрьмы).

Источник: Соцсети

Make Ireland great again

Конор, к слову, посты удалил, позже объяснив, что «получившие широкую огласку заявления остаются в силе».

Народ ожидаемо очаровался тезисами кумира, который встал на сторону соотечественников и жестко высказался в адрес политиков. Соцсети Макгрегора тут же заполнили комментарии с призывами выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Ирландии (с 2011 года эту должность занимает Майкл Хиггинс — прим. ред.). Болельщики писали, что они «нуждаются в Храбром Сердце» и что «пришло время изменить страну». Также ирландцы выражали уверенность, что из Макгрегора получится отличный лидер, ведь у него предостаточно денег, а значит, Конор пойдет в политику не ради заработка.

А накануне Макгрегор назвал себя президентом Ирландии. У себя в соцсетях он опубликовал фотографию в белом костюме, и подписью «Ирландия, твой президент» спровоцировал новые слухи о своем неспортивном будущем. Которое, несмотря на заверения главы UFC Дэйны Уайта о согласованном поединке против американца Майкла Чендлера, неумолимо приближается.

Источник: Соцсети

Сегодня же 35-летний ирландец порассуждал о потенциальных оппонентах на выборах и «скромно» расхвалил себя:

«Джерри Адам — 78 лет, Берти Ахерн — 75 лет, Энда Кенни — 74 года. Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии. Эти партии управляют собой, а не людьми. И есть я — 35 лет, молодой, активный, увлеченный, свежая кровь в игре. Я слушаю, я поддерживаю, я адаптируюсь. У меня нет принадлежности/предвзятости/фаворитизма. Они действительно будут привлечены к ответственности из-за текущей смены настроений в обществе. Я бы даже провел голосование по этому поводу. Чтобы убедиться, голосования будут проводиться каждую неделю. Я могу это профинансировать. Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и вы».

Букмекеры тем временем открыли линию на победу Печально Известного на выборах-2025. Ставки принимаются на участие бойца в выборах в парламент, на выдвижение в президенты, на членство в парламенте и на победу на выборах.

Важно: чтобы баллотироваться в президенты Ирландии, необходимо достичь возраста 35 лет, а также быть выдвинутым на выборы как минимум 20 членами парламента или четырьмя местными органами власти.