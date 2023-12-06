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7Джокович в рекордный раз выиграл Итоговый турнир
18:00 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боец прервал серию из шести побед

Казахстанский боец Жасулан Акимжан (10−2) провел бой на турнире Naiza 55, который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В легком весе Акимжану противостоял Джейсон Поне (23−15−1) из Франции. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Поне раздельным решением судей.

Победная серия Акимжана до этого поединка составляла шесть боев. Последнее поражение Акимжана до этого боя состоялось 25 декабря 2019 года.

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