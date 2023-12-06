Казахстанский боец прервал серию из шести побед
Казахстанский боец Жасулан Акимжан (10−2) провел бой на турнире Naiza 55, который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боец Жасулан Акимжан (10−2) провел бой на турнире Naiza 55, который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.
В легком весе Акимжану противостоял Джейсон Поне (23−15−1) из Франции. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Поне раздельным решением судей.
Победная серия Акимжана до этого поединка составляла шесть боев. Последнее поражение Акимжана до этого боя состоялось 25 декабря 2019 года.