Стремительным нокаутом закончился первый бой Жалгаса Жумагулова после ухода из UFC

В соглавном поединке турнира Naiza 55, который проходит в Астане его соперником был японец Масато Накамура. Из отведенных трех раундов бойцы провели в клетке неполный первый раунд. Поединок завершился победой Жумагулова нокаутом.

Отметим, что перед этим боем Жумагулов проиграл четыре поединка подряд. В UFC казахстанец провел семь боев, в которых одержал одну победу при шести поражениях. Контракт с ним продлен не был.