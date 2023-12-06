Стремительным нокаутом закончился первый бой Жалгаса Жумагулова после ухода из UFC
Казахстанский боец Жалгас Жумагулов провел первый поединок после ухода из UFC, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боец Жалгас Жумагулов провел первый поединок после ухода из UFC, сообщают Vesti.kz.
В соглавном поединке турнира Naiza 55, который проходит в Астане его соперником был японец Масато Накамура. Из отведенных трех раундов бойцы провели в клетке неполный первый раунд. Поединок завершился победой Жумагулова нокаутом.
Отметим, что перед этим боем Жумагулов проиграл четыре поединка подряд. В UFC казахстанец провел семь боев, в которых одержал одну победу при шести поражениях. Контракт с ним продлен не был.