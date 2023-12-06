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18:51 (мск), источник: Vesti.kz

Стремительным нокаутом закончился первый бой Жалгаса Жумагулова после ухода из UFC

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов провел первый поединок после ухода из UFC, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Турар Казангапов/Vesti.kz

В соглавном поединке турнира Naiza 55, который проходит в Астане его соперником был японец Масато Накамура. Из отведенных трех раундов бойцы провели в клетке неполный первый раунд. Поединок завершился победой Жумагулова нокаутом.

Отметим, что перед этим боем Жумагулов проиграл четыре поединка подряд. В UFC казахстанец провел семь боев, в которых одержал одну победу при шести поражениях. Контракт с ним продлен не был.

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