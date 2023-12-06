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19:31 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боец выиграл главный бой Naiza 55 за титул чемпиона

Состоялся главный бой турнира Naiza 55, который прошел в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Турар Казангапов/Vesti.kz

В главном событии вечера чемпион наилегчайшего веса казахстанец Диас Еренгаипов (14−3) защищал свой титул в поединке с претендентом из Японии, Руей Фукудой (21−7). Бой, рассчитанный на пять раундов продлился всю дистанцию и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

После этого поединка на счету казахстанца 15 выигранных боев и три поражения.

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