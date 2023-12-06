Казахстанский боец выиграл главный бой Naiza 55 за титул чемпиона
Состоялся главный бой турнира Naiza 55, который прошел в Астане, сообщают Vesti.kz.
Состоялся главный бой турнира Naiza 55, который прошел в Астане, сообщают Vesti.kz.
В главном событии вечера чемпион наилегчайшего веса казахстанец Диас Еренгаипов (14−3) защищал свой титул в поединке с претендентом из Японии, Руей Фукудой (21−7). Бой, рассчитанный на пять раундов продлился всю дистанцию и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.
После этого поединка на счету казахстанца 15 выигранных боев и три поражения.