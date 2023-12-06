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20:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Хочу вернуться в UFC». Жумагулов — о долгожданной победе, возвращении домой и грандиозных планах

35-летний казахстанский боец смешанного стиля Жалгас Жумагулов (15−9) поделился эмоциями от долгожданного выступления на родной земле и рассказал о планах на будущее. Бывший файтер UFC не собирается завершать карьеру, и он не считает, что его история в лучшей лиге мира подошла к концу.

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Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

Боец наилегчайшего веса бился на турнире NAIZA 55 в Астане. Он финишировал своего соперника из Японии Масато Накамуру (9−8) в первом же раунде.

— Жалгас, с возвращением домой! Эту победу ты отмечаешь досрочной победой.

— Конечно, очень рад вернуться на победную серию, особенно на своей родине. Очень приятно, сам этого долго ждал. Никак не мог вернуться.

— Был особый настрой на досрочную победу?

— Если честно, я был настроен только на досрочную победу. Не хотел, чтобы все зависело от судейского решения.

— Есть разница в проведении боев дома до периода в UFC и после? Что поменялось?

— Дома, во-первых, своя публика, все ждут, заряжают. И преимущество, что времени было много на восстановление, то, что деремся вечером. А в UFC утром взвешивались и утром дрались. Очень тяжело было восстанавливаться, потому что я много гоняю. А тут хорошо себя чувствую. В первый раз в жизни набрал почти десять килограмм к бою. Никогда не было такого.

— Домашней публики сильно не хватало все эти годы?

— Конечно. В любом случае, домашняя публика — есть домашняя публика. Очень приятно, что так болеют за нас. У нас всегда были горячие болельщики. Что говорить, у нас кровь горячая, мы воины, батыры.

— Как-то отличалась подготовка к этому поединку?

— Да, в любом случае я эту подготовку проходил дома. Подготовка тут другая, по старой школе.

— Замена соперника сильно повлияла?

— Да я уже, если честно, привык (улыбается). В принципе, мне бой дали, затем замена, и я даже не смотрел, с кем дерусь. Вышел просто и по ходу боя пристреливался.

— Ради чего сейчас бьешься в лиге NAIZA: чемпионство или же шанс вернуться в топовую международную лигу?

— Я уже сказал, что считаю лигу NAIZA лучшей в Казахстане в данный момент. Нурбеку Карабала огромный рахмет за то, что развивает такую лигу для нашей страны. Поэтому я вышел, чтобы имидж нашего промоушена поднялся, и ради наших болельщиков. Только ради этого.

— Есть ли амбиции вернуться за океан?

— Визу получил. Сейчас буду ждать Саята Абдрахманова (менеджер бойца — Прим. автора). Ждем предложений. В любом случае, я не собираюсь завершать карьеру. Сами видели, что порох у меня еще есть. Мы такой народ, что после 30 лет раскрываемся, и я один из них. Не буду завершать карьеру, только вперед, до конца.

— Какая зарубежная лига тебя интересует?

— Если честно, то я хочу вернуться обратно в UFC. У нас был разговор с матчмейкером промоушена Миком Мейнардом. Что мне нужно выиграть пару боев, и я вернусь обратно.

— Победа твоего младшего товарища Нурбека Кабдрахманова, который дрался прямо до тебя, как-то повлияла на настрой?

— Конечно! В любом случае (улыбается)! Я больше не за себя переживал, а за Нурбека. Очень рад, что он выиграл. Он очень достойный и воспитанный парень. Он заслужил этот пояс.

— Это правда, что Нурбек не согласился драться после тебя и захотел, чтобы старший дрался в соглавном событии вечера?

— Если честно, я сам отказался от главного боя вечера. Я не хотел драться пять раундов. Лучше пусть молодежь подерется, им это нужно. Я уже много раз дрался в главных боях вечера. Так что мне нормально.

Напомним, что Жумагулов выступал в UFC с 2020 по 2023 годы. Казахстанец провел под эгидой американского промоушена семь поединков, одержав одну победу и потерпев шесть поражений.

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