Ян и Макгрегор провели битву взглядов на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае

Последний раз Ян выходил в октагон в марте 2023 года, когда проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.