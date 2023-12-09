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9 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Ян и Макгрегор провели битву взглядов на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае

Российский боец ММА Петр Ян и ирландец Конор Макгрегор провели битву взглядов на турнире «Ночь чемпионов IBA», который проходит в Дубае.

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Стердаун провел глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.

Последний раз Ян выходил в октагон в марте 2023 года, когда проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.

Макгрегор провел свой последний бой в июле 2021 года — тогда он уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги. У ирландца 22 победы и 6 поражений в ММА.

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