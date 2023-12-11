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00:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Шавкат Рахмонов объяснил, почему его бои не доходят до решения

Непобеждённый проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC казахстанец Шавкат Рахмонов объяснил, почему все его бои заканчиваются досрочно.

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«Почему все мои бои заканчиваются досрочно? Не знаю, наверное, потому что я хорош везде, в стойке и на земле. Конечно, настрой является одной из главных вещей. Главное для меня — победить. И да, каждый раз я настраиваюсь на финиш. Почему это не получается у других бойцов? Они не идут на риски и выкладываются до конца», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу Morning Kombat.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою на UFC 285 в марте Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде американца Джеффа Нила.

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