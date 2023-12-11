Шавкат Рахмонов объяснил, почему его бои не доходят до решения

«Почему все мои бои заканчиваются досрочно? Не знаю, наверное, потому что я хорош везде, в стойке и на земле. Конечно, настрой является одной из главных вещей. Главное для меня — победить. И да, каждый раз я настраиваюсь на финиш. Почему это не получается у других бойцов? Они не идут на риски и выкладываются до конца», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу Morning Kombat.