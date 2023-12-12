Рахмонов: Хочу забрать чемпионский пояс UFC в 2024-м и привезти его в Казахстан
Боец ММА из Казахстана Шавкат Рахмонов поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Стивена Томпсона.
Боец ММА из Казахстана Шавкат Рахмонов поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Стивена Томпсона.
Ожидается, что в случае победы Рахмонов может претендовать на титульный поединок против Леона Эдвардса или Колби Ковингтона.
«Таких разговоров пока не было, мне ничего не обещали. Я готов драться за титул, но пока не знаю, как все сложится после боя с Томпсоном. Мне сложно найти соперника, так что я был рад согласию со стороны Томпсона. Он все еще боец высокого уровня. Я рад, что хоть кто-то согласился подраться со мной. Я хотел бы забрать чемпионский пояс в 2024-м и привезти его в Казахстан», — сказал Рахмонов в интервью MMA Hour.