Рахмонов: Хочу забрать чемпионский пояс UFC в 2024-м и привезти его в Казахстан

«Таких разговоров пока не было, мне ничего не обещали. Я готов драться за титул, но пока не знаю, как все сложится после боя с Томпсоном. Мне сложно найти соперника, так что я был рад согласию со стороны Томпсона. Он все еще боец высокого уровня. Я рад, что хоть кто-то согласился подраться со мной. Я хотел бы забрать чемпионский пояс в 2024-м и привезти его в Казахстан», — сказал Рахмонов в интервью MMA Hour.