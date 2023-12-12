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21:45 (мск), источник: Sport24

Рахмонов: Хочу забрать чемпионский пояс UFC в 2024-м и привезти его в Казахстан

Боец ММА из Казахстана Шавкат Рахмонов поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Стивена Томпсона.

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Ожидается, что в случае победы Рахмонов может претендовать на титульный поединок против Леона Эдвардса или Колби Ковингтона.

«Таких разговоров пока не было, мне ничего не обещали. Я готов драться за титул, но пока не знаю, как все сложится после боя с Томпсоном. Мне сложно найти соперника, так что я был рад согласию со стороны Томпсона. Он все еще боец высокого уровня. Я рад, что хоть кто-то согласился подраться со мной. Я хотел бы забрать чемпионский пояс в 2024-м и привезти его в Казахстан», — сказал Рахмонов в интервью MMA Hour.

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