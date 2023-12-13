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19:44 (мск), источник: Vesti.kz

Бой мечты не состоится? В противостоянии Рахмонова и Чимаева поставили точку

История противостояния между непобежденными бойцами UFC Шавкатом Рахмоновым (17−0) и Хамзатом Чимаевым (13−0) завершена, фактически не начавшись. По крайней мере, в этом уверен менеджер казахстанского файтера Саят Абдрахманов.

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Источник: UFC

В эксклюзивном интервью Vesti.kz он объяснил, почему противостояние Шавката и Хамзата так и ограничилось фантазией и желанием фанатов, а также назвал других потенциальных соперников Номада в ближайшем будущем.

"Да, как я ранее говорил, Хамзат перешел в категорию выше, выступает в среднем весе, а Шавкат — в полусреднем. Я думаю, что ни у Хамзата нет цели подраться с Шавкатом, ни у Шавката нет цели подраться с Хамзатом. У каждого есть цель завоевать пояс в той весовой категории, в которой они выступают.

На самом деле полусредний дивизион полон ярких бойцов. Если говорить о будущем и ставить цель завоевания титула с дальнейшей защитой, то на пороге к топу такие бойцы, как Иэн Гэрри, Джек Делла Маддалена, Майкл Моралес, Ренат Фахретдинов — непобежденные бойцы. Поэтому думаю, что дивизион очень интересный, в любом случае будет много потенциальных ярких противостояний (для Рахмонова), — считает Абдрахманов.

Напомним, что Рахмонова ждет шестой бой в UFC. Он пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США) в воскресенье, 17 декабря. Ранее стало известно, что Шавкат может стать главным претендентом на пояс UFC уже по итогам ближайшего поединка.

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