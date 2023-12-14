Американский боец UFC поиздевался над Чимаевым и согласился на бой с Рахмоновым

— Шавкат Рахмонов заявил, что намерен завоевать пояс UFC и привезти его в Казахстан уже в следующем году. Если ты станешь новым чемпионом, то готов ли будешь встретиться с ним в чемпионском бою?

— Любой, кого UFC сочтет обязательным претендентом, станет тем бойцом, с которым я захочу драться. Пусть это будет Шавкат (в оригинале Колби исковеркал имя, произнеся shit rat — в переводе с английского «дерьмовая крыса» — Прим. автора), пусть это будет Ислам Махачев, пусть это будет чертов Шон Стриклэнд! Единственное, в чем я уверен, так это в том, что я вновь сделаю полусредний вес UFC великим! Я остаюсь здесь. И если эти парни хотят со мной драться, то должны прийти в мой дивизион. Все, что предложат UFC и дядя Дана — я соглашусь на это. Я никогда не отказывался от боев, ни разу. Я никогда не снимался с боев.

— Ты собираешься драться чаще, если завоюешь пояс?

— Конечно! Я всегда хочу драться чаще и быть активным. Это все происходит из-за того, что другие люди отказываются от боя со мной. Хамзат Чимаев (он также был оскорблен коверканием имени — Прим. автора) испугался моей тени и убежал от меня. Конечно, он должен был подняться в более простой дивизион. Все знают, что полусредний дивизион — самый жесткий в UFC. Поэтому многие бойцы, как Чимаев, боятся меня.