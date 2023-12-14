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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

Американский боец UFC поиздевался над Чимаевым и согласился на бой с Рахмоновым

Претендент на пояс чемпиона UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон (17−3) будет готов к любым противостоянием, если станет чемпионом промоушена. Во время медиа-дня в преддверии турнира UFC 296 он ответил на вопросы корреспондента Vesti.kz.

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— Шавкат Рахмонов заявил, что намерен завоевать пояс UFC и привезти его в Казахстан уже в следующем году. Если ты станешь новым чемпионом, то готов ли будешь встретиться с ним в чемпионском бою?

— Любой, кого UFC сочтет обязательным претендентом, станет тем бойцом, с которым я захочу драться. Пусть это будет Шавкат (в оригинале Колби исковеркал имя, произнеся shit rat — в переводе с английского «дерьмовая крыса» — Прим. автора), пусть это будет Ислам Махачев, пусть это будет чертов Шон Стриклэнд! Единственное, в чем я уверен, так это в том, что я вновь сделаю полусредний вес UFC великим! Я остаюсь здесь. И если эти парни хотят со мной драться, то должны прийти в мой дивизион. Все, что предложат UFC и дядя Дана — я соглашусь на это. Я никогда не отказывался от боев, ни разу. Я никогда не снимался с боев.

— Ты собираешься драться чаще, если завоюешь пояс?

— Конечно! Я всегда хочу драться чаще и быть активным. Это все происходит из-за того, что другие люди отказываются от боя со мной. Хамзат Чимаев (он также был оскорблен коверканием имени — Прим. автора) испугался моей тени и убежал от меня. Конечно, он должен был подняться в более простой дивизион. Все знают, что полусредний дивизион — самый жесткий в UFC. Поэтому многие бойцы, как Чимаев, боятся меня.

Напомним, что в воскресенье, 17 декабря, Ковингтон предпримет очередную попытку стать чемпионом. Его соперником станет действующий обладатель пояса из Англии Леон Эдвардс (21−3−0−1). Что касается Рахмонова, то он в рамках этого же карда подерется с другим американцем Стивеном Томпсоном (17−6−1).

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