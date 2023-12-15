Боец UFC Дудакова: «Решили устроить небольшой праздник патриотизма»

Источник: Соцсети

Боец Виктория Дудакова — представительница минимальной весовой категории (до 52,2 кг). Россиянка является чемпионкой Европы по ММА 2019 года и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Также Дудакова с детства занималась плаванием и уже с 13 лет входила в состав сборной России, а также смогла стать многократной чемпионкой страны среди юниоров. Однако позже она сменила род деятельности.

В конце августа 2022 года Дудакова победила бразильянку Марию Сильву на Dana White's Contender Series (серия турниров, где президент UFC Дана Уайт отбирает новых бойцов в свою организацию. — РБК) и получила контракт с организацией.

В активе 24-летней спортсменки восемь побед в восьми профессиональных поединках в ММА.

О бойцах и UFC

— Кто из женщин-бойцов является лучшей на сегодняшний день?

— Хотелось бы сказать, что это я, в душе я всегда буду лучшей для себя. Но на данный момент, мне кажется, самая сильная, у которой точно будет пояс, — это Татьяна Суарес. Конечно же, еще Аманда Нуньес, когда была в своей лучшей форме и дралась с Холли Холм на пике, тогда она была лучшей девочкой.

— Топ-3 бойцов, по твоему мнению?

— Джон Джонс — 100% номер один, Жорж Сен-Пьер — второй. Третий, если по медийному плану, — это Конор Макгрегор и Ронда Роузи, а если по факту бойцовскому, то мне нравится стиль Хабиба, поэтому он.

— Есть ли кто-то, с кем хотела бы выступать в одном основном карде? Может, Джонс?

— Ну Джон Джонс — это вообще несбыточная мечта. Не знаю, будет ли он вообще еще драться. Мне бы, конечно, хотелось с ним. Было бы приятно выступить с Колби Ковингтоном. Это был бы очень интересный кард, с ним и пресс-конференции были бы интересные.

— С кем из топов познакомилась?

— Почти со всеми. С нашими российскими топами, понятное дело. Хотя у них есть такое пренебрежительное отношение к девочкам. Ну не то чтоб прям пренебрежение, у них женщины в принципе далекие от спорта. Поэтому, думаю, они сами были в шоке, что какая-то наша россиянка-девочка может так далеко дойти, но, может быть, я преувеличиваю. А вообще, познакомилась с [Алджамейном] Стерлингом: Гасанали (Гасанали Гасаналиев — тренер Дудаковой. — РБК) даже ему одну тренировку проводил, с [Матеушем] Гамротом, он тоже меня поздравлял и хотел, чтобы Гасанали к нему в лагерь поехал, ну, или чтоб он сам приехал в Волгоград.

— Был ли кто-то, в ком разочаровалась после общения?

— Если честно, пока у меня есть языковой барьер, соответственно, полноценно общаться с ними я не могу, поэтому не могу сказать, разочаровал ли меня кто-то.

Источник: Соцсети

Гонорар и инвестиции в себя

— Сколько составил первый гонорар в UFC и на что потратила его?

— На следующий бой. Сейчас в UFC не настолько много платят. Не уверена, что можно разглашать гонорар, но это небольшая сумма. Жить хотя бы месяц в Америке — это недешевое удовольствие. Допустим, когда мы ехали на подготовку к дебютному бою в UFC, мы потратили на двоих где-то $10 тыс. Это не так дешево. Соответственно, что остается, стараемся откладывать и тратить на другой тренировочный лагерь. Грубо говоря, мы сейчас просто инвестируем в себя. Пока настолько зарабатывать не получается.

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— До UFC какой был максимальный гонорар за бой?

— Самый большой гонорар, который был в России, — это 300 тыс. руб., когда я дралась в Гран-при. Девочкам в принципе так много не платят. Сейчас, конечно, может, чуть больше, но на данный момент и расходы другие, чем раньше. Если тогда могли и в городе готовиться у себя, то сейчас приходится надолго уезжать, соответственно, и затраты другие.

— Какая была самая дорогая покупка?

— Мне кажется, мои самые дорогие покупки еще впереди. Я стараюсь потихонечку, мелкими шагами копить на квартиру. Пока дорогих покупок не было, мне обычно дарят. Я люблю потратить, но в последнее время я стараюсь тратить только на то, что мне действительно необходимо.

— Если завтра появится $1 млн, на что потратишь?

— Куплю квартиру.

— В Москве?

— Нет, в Волгограде.

— Сколько денег в месяц нужно для комфортной жизни?

— Нет предела совершенству. Сложно сказать, но вместе с физиотерапевтом, арендой квартиры, несильно дорогой, но для Волгограда — обычная цена, рядом с «Родиной-матерью».

— Недорого — это сколько?

— Двушка — 23 тыс. плюс коммуналка. Это я дешево нашла. Соответственно, тренеру еще заплатить. Меньше 150 тыс. руб. не выйдет точно. Потому что физиотерапевт — это дорогое удовольствие, физиопроцедуры, массаж, а если готовишься к бою, то его нужно два раза в неделю минимум, просто на большее пока денег нет. (Смеется.) Что-то еще хочется откладывать.

Почему песня «Я русский»

Дудакова в конце октября победила американку Джин Ю Фрей на турнире UFC 294, который проходит в Абу-Даби. Россиянка выходила на этот бой под песню «Я русский» Shaman.

— Почему выбрала песню Shaman перед выходом?

— На самом деле, не знаю. Честно сказать, я не была фанатом его творчества. Я даже не знала, что это он. Мне просто понравилась песня, и перед первым боем мы ее постоянно слушали. После первого поединка мы с тренером поговорили, подумали, что будет много русских людей, давай устроим что-нибудь интересное, сделаем небольшой праздник патриотизма и выйдем под песню «Я русский». В итоге вышли, и получился такой ажиотаж.

— После боя он отправил букет…

— Да, он отправил букет с открыткой и впоследствии, вечером, позвонил мне. Он не знал, что я живу в Волгограде на постоянке. Он хотел поужинать. Я имею в виду вместе с его менеджером, чтобы просто встретиться и познакомиться. Он сказал, что, если у него в январе будет концерт в Волгограде, он меня пригласит и все такое. А так, просто с ним поговорили.

— А что в открытке было?

— В принципе, то же самое, что он рад, что я вышла под его песню, и он надеется, что она меня мотивировала на победу. В принципе, ничего такого.

Источник: Соцсети

О личной жизни

— О твоей личной жизни ничего неизвестно…

— Если честно, я не хочу об этом говорить. Я хочу позиционировать себя только как бойца, чтобы не трогали мою личную жизнь.

— Планируешь ли в будущем семью?

— В далеком будущем — да. То есть я не чайлдфри, но и пока ни в планах, ни в мыслях не могу представить, чтобы у меня был ребенок. Потому что ближайшие, наверное, лет восемь я вижу себя только в спорте.

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— Ты занималась профессионально плаванием. Интересуешься каким-то еще видом спорта?

— Да, смотрю соревнования по фигурному катанию, но только девчонок. Сейчас мне нравится Камила [Валиева]. Раньше мне нравилась Женя Медведева, но, когда сейчас пересматриваю Олимпиаду, мне больше [Алина] Загитова нравится. Также смотрела спортивную гимнастику. Потому что еще давно начала смотреть канал на YouTube у Никиты Нагорного. Ну и за плаванием слежу, конечно. Волей-неволей все равно где-то в пабликах натыкаюсь.

— Ты ходила на футбол. Как тебе?

— Честно, я им не интересуюсь. Я ходила на матч России и Кубы. Нам дали билеты, я впервые в жизни пошла на футбол. Ничего не хочу говорить хорошего или плохого о матче. Просто Гасанали хотел мне показать, что такое футбол и поддержка на матче. Я была в шоке от того, как наших поддерживали. Я думаю: почему в единоборствах нет такой поддержки, как в футболе? Хотя в интернете такого не бывает обычно. Может быть, мне доведется сходить на какой-нибудь классный матч, если будет какой-нибудь ПСЖ, например.

— В общем, особо футбол не впечатлил?

— Ну да, пока нет.

О возможности перехода в ислам

Перед заходом в клетку во втором бою в UFC Дудакова подняла руки ладонями вверх, сделав жест, похожий на дуа, которым мусульмане совершают личную молитву. После пресс-конференции она поблагодарила Всевышнего. Многие болельщики сделали вывод, что девушка приняла ислам. Похожие разговоры были и про Александра Емельяненко, который проходит лечение от алкогольной зависимости в Ингушетии.

— Появилась информация о том, что Александр Емельяненко, который проходит реабилитацию в Дагестане, принял ислам.

— Впервые слышу об этом.

— Можно ли говорить о тенденции перехода в ислам среди бойцов?

— Я думаю, нет никакой тенденции. Главное, чтобы человек был хорошим. Неважно, какой ты национальности, какого ты вероисповедания — вообще неважно. Главное — оставаться хорошим человеком в любой религии и любой национальности. То же самое, что многие мне начали писать, что я нерусская. Я не могу быть нерусской, потому что я уже родилась русской. Я считаю, это глупо делить на религию, на национальность, когда у нас такая многонациональная страна. Просто люди сейчас злые. Эта тема просто чересчур раздутая, но никакого феномена в этом нет.

Источник: Соцсети

О скандале в UFC

После победы над американкой Джин Ю Фрей Дудакова заявила, что вышла на бой, несмотря на перенесенный стафилококк. Она отметила, что не рассказывала UFC о заражении, чтобы ее допустили до боя.

Президент UFC Дана Уайт назвал странным признание россиянки. «Если вы собираетесь врать и скрывать такие травмы, то делайте это по дороге домой. Все так делают. Почему ты сидишь здесь после боя и рассказываешь, что у тебя было заражение? Это просто чертовски странно, если честно», — заявил Уайт.

— После боя с Джин Ю Фрей произошел неприятный инцидент с заражением. После всего этого Дана Уайт раскритиковал тебя. Связывался ли он с тобой?

— Нет, не связывался. На следующий день мы поехали в больницу в Абу-Даби. Выяснилось, что, скорее всего, это не стафилококк, а другая инфекция. То есть во время боя я не была заразна. Когда мне вырезали абсцесс, сказали, что из-за этой жидкости я могла бы кого-то заразить в больнице. А именно во время боя не было никаких проблем. Потом этот протокол мы отправили в UFC, они сказали, что нет никаких проблем. Менеджер даже хотел объясняющий пост написать, но в итоге старший менеджер, который в Америке, и UFC сказали, что нет никакой необходимости. Ну хайпятся и хайпятся. То же самое, просто раздутая тема.

— Какое впечатление о работе с Даной?

— Дана — мой босс. В первый раз я с ним познакомилась после контендера. Благодаря ему мне сделали операцию на колене. Мы встретились с ним на следующей серии [контендера], он сказал, что сделает все в лучшем виде. Мне прооперировали все бесплатно в Лас-Вегасе. Сделали там операцию, в общей сложности я осталась в Америке на месяц. Мне также оплатили билеты в первый класс, чтобы я долетела до Волгограда с выпрямленной ногой. Это все было перед дебютом в UFC. Так что пока о нем только хорошее впечатление.