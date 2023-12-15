Олейник победил Родригеса на турнире RCC 17

Россиянин Олейник победил удушающим приёмом во втором раунде.

Напомним, изначально Олейник должен был встретиться с британцем Оли Томпсоном, но тот снялся с поединка. Сообщалось, что у него возникли проблемы с получением визы.

Отметим, что на счету 46-летнего Олейника 60 побед, 17 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. С лета 2014 года по осень 2022-го россиянин выступал в UFC.