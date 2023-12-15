Шлеменко взял реванш у Илича, одержав досрочную победу

Первый бой, который прошел в августе 2022 года, закончился поражением российского спортсмена техническим нокаутом на 21-й секунде первого раунда.

В профессиональных ММА на счету Шлеменко 63 победы и 15 поражений, еще один поединок россиянина завершился вничью. В активе Илича 15 побед при шести поражениях.