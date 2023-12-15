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15 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Шлеменко взял реванш у Илича, одержав досрочную победу

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российский боец ММА Александр Шлеменко победил серба Александра Илича на 17-м номерном турнире организации Russian Cagefighting Championship (RCC).

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Источник: Соцсети RCC

Поединок, ставший главным событием турнира, завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом в первом раунде.

Первый бой, который прошел в августе 2022 года, закончился поражением российского спортсмена техническим нокаутом на 21-й секунде первого раунда.

В профессиональных ММА на счету Шлеменко 63 победы и 15 поражений, еще один поединок россиянина завершился вничью. В активе Илича 15 побед при шести поражениях.

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