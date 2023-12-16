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18:45 (мск), источник: ТАСС

Боец Монсон заявил, что больше никогда не приедет в США

Ранее стало известно, что американское гражданство Джеффа Монсона прекращено.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Боец смешанного стиля и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон, получивший в 2018 году российское гражданство, больше не собирается приезжать в США. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее стало известно, что американское гражданство Монсона прекращено.

«Я больше не собираюсь никогда приезжать в США, — сказал Монсон. — Я отказался от американского гражданства с легким сердцем. Я хочу и буду приносить пользу России».

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью.

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