Боец Монсон заявил, что больше никогда не приедет в США

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Боец смешанного стиля и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон, получивший в 2018 году российское гражданство, больше не собирается приезжать в США. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее стало известно, что американское гражданство Монсона прекращено.

«Я больше не собираюсь никогда приезжать в США, — сказал Монсон. — Я отказался от американского гражданства с легким сердцем. Я хочу и буду приносить пользу России».