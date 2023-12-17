Рахмонов выбрал нового соперника после победы на UFC 296
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18−0) выбрал нового соперника после выступления на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18−0) выбрал нового соперника после выступления на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщают Vesti.kz.
В главном карде ивента он во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17−7−1).
«Поздравляю с Днем независимости мой народ! Очень рад победе! Томпсон — очень сильный соперник. Думаю, я готов к чемпионскому бою. Верю, что подерусь с победителем боя Эдвардс — Ковингтон», — сказал Рахмонов.
Отметим, что бой британца Леона Эдвардса (21−3) против американца Колби Ковингтона (17−3) станет главным событием UFC 296. Эдвардс будет защищать свой титул в полусреднем дивизионе.
Рахмонов одержал 18-ю победу в ММА. В UFC у казахстанца шесть побед в шести боях.