Рахмонов выбрал нового соперника после победы на UFC 296

В главном карде ивента он во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17−7−1).

«Поздравляю с Днем независимости мой народ! Очень рад победе! Томпсон — очень сильный соперник. Думаю, я готов к чемпионскому бою. Верю, что подерусь с победителем боя Эдвардс — Ковингтон», — сказал Рахмонов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-113547041&hd=2&id=456249568&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.