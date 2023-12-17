Рахмонов снова задушил соперника в UFC. Казахстанец идет за поясом

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 296, в главном событии которого прошел поединок Леона Эдвардса и Колби Ковингтона за чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. А в третьем по значимости бою вечера встретились казахстанец Шавкат Рахмонов и американец Стивен Томпсон.

Рахмонов занимает пятое место в рейтинге полусреднего веса, к этому поединку он подошел с серией из пяти побед: над Алексом Оливейрой, Мишелем Празересом, Карлстоном Харрисом, Нилом Мэгни и Джеффом Нилом. Все бои Рахмонов закончил досрочно — как в UFC, так и во всей профессиональной карьере, которая перед встречей с Томпсоном насчитывала 17 поединков.

40-летний Вандербой выступает в UFC с 2012 года. Почти за 12 лет он провел в промоушене 19 поединков и выиграл 12 из них. В последних пяти боях Томпсон одержал три победы. Он победил Кевина Холланда, Джеффа Нила и Висенте Люке, но уступил Белалу Мухаммаду и Гилберту Бернсу.

В начале первого раунда Шавкат занял центр клетки, после чего вошел в клинч у сетки и начал отбивать ноги Томпсона коленями. Рахмонов пытался перевести соперника, но Вандербой неплохо защищался от прохода в ноги. Казахстанец параллельно набрасывал короткие удары в голову американцу, набирая очки. При этом Шавкат не оставлял попыток перевести Вандербоя, но попытки проваливались, хотя Рахмонов сохранял контроль у сетки. В конце раунда Томпсон отметился несколькими попаданиями по корпусу, но отрезок все равно забрал боец из Казахстана.

На старте второй пятиминутки оба бойца отметились точными выстрелами в голову, а Шавкат снова попытался перевести бой в партер. Это ему почти удалось, но Томпсон спасся в последний момент. Рахмонов снова вошел в клинч у сетки, чем сильно раздражал зрителей на трибунах, которые гудели и хотели зрелища.

Шавкат все же перевел Томпсона по истечении третьей минуты, после чего начал бить Стивена из позиции халф-гарда. А когда Рахмонов нашел удачный момент, он зашел Томпсону за спину и заключил его шею в петлю, но американец каким-то образом выбрался. Казахстанец продолжал контролировать поединок в партере — он бил Вандербоя из доминирующей позиции, а за 20 секунд до перерыва снова оказался за спиной соперника. В этот раз Томпсон не выжил и постучал.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-113547041&hd=2&id=456249568&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.