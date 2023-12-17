Эдвардс победил Ковингтона судейским решением в главном бою UFC 296
В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 296.
В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 296.
В главном поединке вечера встретились представители полусредней весовой категории Леон Эдвардс и Колби Ковингтон.
Бой продлился все пять раундов и закончился победой Эдвардса единогласным решением судей (49−46).
Эдвардс сохранил за собой пояс чемпиона полусреднего веса. Для англичанина эта победа стала 22-й за карьеру в 25 боях, Ковингтон потерпел 4-е поражение при 17 победах.