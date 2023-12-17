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11:28 (мск), источник: Sport24

Эдвардс победил Ковингтона судейским решением в главном бою UFC 296

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 296.

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Источник: Reuters

В главном поединке вечера встретились представители полусредней весовой категории Леон Эдвардс и Колби Ковингтон.

Бой продлился все пять раундов и закончился победой Эдвардса единогласным решением судей (49−46).

Во время загрузки произошла ошибка.

Эдвардс сохранил за собой пояс чемпиона полусреднего веса. Для англичанина эта победа стала 22-й за карьеру в 25 боях, Ковингтон потерпел 4-е поражение при 17 победах.

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