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19:27 (мск), источник: Vesti.kz

Рахмонов назвал имя бойца, которого не сможет победить

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов назвал единственного бойца, которого он не сможет победить, сообщают Vesti.kz.

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Источник: UFC Russia

«Усман? Выиграю. Эдвардс? Выиграю. Чимаев? Выиграю. Махачев? Выиграю. Нганну? Ха-ха, нет. Фьюри? Тоже выиграю? Да, уверен, если будет бой по правилам MMA. Майк Тайсон? Да, конечно», — приводит слова Рахмонова Sports.ru.

Напомним, в минувшие выходные в Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC 296, в главном карде которого Рахмонов во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.

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