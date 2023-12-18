Рахмонов назвал имя бойца, которого не сможет победить

«Усман? Выиграю. Эдвардс? Выиграю. Чимаев? Выиграю. Махачев? Выиграю. Нганну? Ха-ха, нет. Фьюри? Тоже выиграю? Да, уверен, если будет бой по правилам MMA. Майк Тайсон? Да, конечно», — приводит слова Рахмонова Sports.ru.