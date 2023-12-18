Рахмонов назвал имя бойца, которого не сможет победить
Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов назвал единственного бойца, которого он не сможет победить, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов назвал единственного бойца, которого он не сможет победить, сообщают Vesti.kz.
«Усман? Выиграю. Эдвардс? Выиграю. Чимаев? Выиграю. Махачев? Выиграю. Нганну? Ха-ха, нет. Фьюри? Тоже выиграю? Да, уверен, если будет бой по правилам MMA. Майк Тайсон? Да, конечно», — приводит слова Рахмонова Sports.ru.
Напомним, в минувшие выходные в Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC 296, в главном карде которого Рахмонов во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.