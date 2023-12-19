Шавкат Рахмонов вошел в топ-3 рейтинга полусреднего веса UFC

Рахмонов победил Томпсона сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Колби Ковингтон (17−4), напротив, после поражения от чемпиона Леона Эдвардса (22−3) опустился на две строчки вниз — на пятую. Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей (49−46, 49−46, 49−46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.