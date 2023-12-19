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09:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шавкат Рахмонов вошел в топ-3 рейтинга полусреднего веса UFC

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18−0) поднялся на третью строчку рейтинга UFC в полусреднем весе после победы над шестым номером рейтинга Стивеном Томпсоном (17−7).

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Источник: AFP 2023

Рахмонов победил Томпсона сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Колби Ковингтон (17−4), напротив, после поражения от чемпиона Леона Эдвардса (22−3) опустился на две строчки вниз — на пятую. Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей (49−46, 49−46, 49−46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Рейтинг UFC в полусреднем весе.

Источник: Спорт-Экспресс
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