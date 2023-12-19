Незаслуженный титульник и очередной простой. Что происходит с карьерой Хамзата Чимаева

В разгар 2020 года, во врем пандемии в UFC, как выяснилось позже, взошла новая звезда. Хамзат Чимаев, представлявший Швецию, ворвался в промоушен и за 10 дней удосрочил сразу двух соперников — Джона Филлипса и Риса Макки. За эти два поединка Борз пропустил всего пару ударов и покорил Дану Уайта.

Спустя ещё некоторое время Чимаев оформил ещё один финиш, а жертвой стал Джеральд Миршерт. Казалось бы, что ещё нужно? Яркий проспект, бьётся часто, привлекает внимание, бросает вызовы всем подряд и хорошо продаёт бои — комбо. В UFC настолько полюбили Хамзата, что готовы были «скормить» ему третьего номера рейтинга Леона Эдвардса и даже выпнули британца из рейтингов, когда тот отклонил поединок.

Всё почти разрушилось буквально за несколько месяцев. Сначала Чимаев подхватил коронавирус, состояние было тяжёлым. Менеджер бойца Мехди Шаммас рассказывал, что Хамзат думает о смерти. Сам Борз успел опубликовать сообщение с прямым намёком на завершение карьеры: «Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моём пути в этом спорте. Я думаю, я уже всё. Да, я знаю, что не забрал пояс, но это не главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но моё сердце и тело говорят мне “хватит”. Хочу сказать огромное спасибо моей команде и UFC». Но через три недели Чимаев заявил, что всё в порядке и он продолжает выступления. Болезнь отступила, а боец признавался позже, что у него были подозрения на рак.

Чимаев вернулся, но будто не совсем тем, что раньше. Во-первых, частота выступлений была уже не та, но это можно было объяснить. После пережитого потрясения в виде тяжёлых последствий болезни Хамзат стал больше беречь здоровье и реже вписываться в авантюры. Проблема в том, что это совершенно не соответствовало поведению Борза в социальных сетях. Там он, напротив, был сверхактивным бойцом и на словах успел побить всех. Не добавил вистов и неубедительный бой с первым реальным топом в карьере в лице Гилберта Бёрнса. Бразилец мало того, что не уступил досрочно, но ещё и подбросил очень много проблем.

За следующие год и восемь месяцев Чимаев провёл лишь два боя, при этом едва не сорвал номерной турнир из-за того, что не уложился в вес. Спасибо Кевину Холланду, который готов драться с кем угодно, когда угодно и где угодно. Пары экстренно перебрали, и Чимаев победил, а затем просто исчез. Да, он стандартно бросал всем вызовы, но не было никакой определённости даже относительно того, в каком весе он будет выступать. Хамзат предлагал бой Алексу Перейре, потом грозился достать Колби Ковингтона, снова требовал титульник в среднем весе, а затем опять на словах возвращался в полусредний. Это изрядно бесило болельщиков, а масла подливал Дана Уайт, который намекнул, что проблема с простоем Чимаева никак не связана с UFC.

Больше года Хамзат был без боёв, а вместо триумфального возвращения получился неубедительный бой в среднем весе с экс-чемпионом полусреднего дивизиона Камару Усманом, который ещё и вышел на коротком уведомлении. Каким образом Чимаев заслужил за это выступление титульный бой в средней весовой категории, если он даже не бился ни разу ни с кем оттуда? И за какие заслуги за пояс вообще должен биться девятый номер рейтинга (именно туда попал Чимаев), когда впереди есть и более достойные претенденты?

Кроме того, Хамзат, называя себя главным претендентом на титул, отклонил бой с Шоном Стриклендом, хотя, как сообщают представители его команды, им предлагали выступить в январе. Сейчас Чимаев восстанавливается после операции в связи с разрывом связок правой руки. Эту травму он получил в бою с Камару. Зато чеченский боец умудрился бросить вызов Алексу Перейре, который не разменивается на интернет-баталии, но зато взял пояса уже в двух весовых категориях.

Карьера Чимаева явно складывается уж слишком противоречиво, его действия вызывают вопросы, отношение промоушена к нему вызывает недоумение. Безусловно, у Борза потенциал суперзвезды, он всё равно будет привлекать к себе внимание, но пока его не раскрывает и, скорее, раздражает фанатов ММА.

Сейчас Усман предлагает ему реванш, но если Хамзат хочет наконец выправить курс своей карьеры и начать двигаться к заслуженным титульникам, то ему нужен бой с топами среднего веса. Хотя бы с тем же Пауло Костой, который слетел с их боя и теперь активно вызывает чеченца, либо с Робертом Уиттакером, который идёт после поражения и хочет его поскорее закрыть. Это два отличных варианта, так как бойцы довольно известные и располагаются выше Чимаева в рейтинге. Если он пройдёт кого-то из них, то вопросов будет меньше.

И, конечно, нужно избегать непонятных и длительных простоев. Борзу пора поменять подход.