Российский боец UFC назван лучшим новичком года в ММА по версии MMA News

Как сообщается, на награду претендовали бойцы UFC, Bellator, PFL и ONE Championship, которые дебютировали в своих промоушенах в 2023 году. Победитель определялся путём голосования обозревателей издания MMA News.

Наибольшее количество голосов набрал россиянин Икрам Алискеров. На второй строчке расположился американец Бо Никал, также выступающий в UFC. Третье место досталось ещё одному представителю США Импе Касанганаю, дебютировавшему в промоушене PFL.