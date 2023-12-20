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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский боец UFC назван лучшим новичком года в ММА по версии MMA News

Российский боец Икрам Алискеров, выступающий в средней весовой категории (до 84 кг) UFC, признан новичком года в смешанных единоборствах по версии издания MMA News.

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Как сообщается, на награду претендовали бойцы UFC, Bellator, PFL и ONE Championship, которые дебютировали в своих промоушенах в 2023 году. Победитель определялся путём голосования обозревателей издания MMA News.

Наибольшее количество голосов набрал россиянин Икрам Алискеров. На второй строчке расположился американец Бо Никал, также выступающий в UFC. Третье место досталось ещё одному представителю США Импе Касанганаю, дебютировавшему в промоушене PFL.

Алискеров дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае 2023-го впервые выступил в UFC, нокаутировав в первом раунде американца Фила Хоуса. На турнире UFC 294 в октябре Алискеров досрочно остановил в первом раунде бразильца Ворли Алвеса.

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