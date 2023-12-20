Леон Эдвардс оценил шансы провести защиту титула UFC против Шавката Рахмонова
Британский боец, чемпион мира UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс прокомментировал свое будущее в промоушене.
Британский боец, чемпион мира UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс прокомментировал свое будущее в промоушене.
На минувших выходных Эдвардс победил американца Колби Ковингтона единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс.
«Я не знаю, куда пойдет UFC. Возможно, моим соперником станет не Белал Мухаммад. Белал — скучный боец. Вот Шавкат Рахмонов — это был бы хороший бой. Посмотрим. На самом деле неважно, кто будет моим соперником», — заявил Эдвардс в интервью TNT Sports.
Леон Эдвардс провел 25 боев в ММА и одержал 22 победы. На счету Шавката Рахмонова 18 досрочных выигрышей в 18 поединках.