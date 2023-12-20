Белал Мухаммад объяснил, почему заслуживает титульный бой UFC больше Шавката Рахмонова

«Я не проигрываю уже пять лет. Никто не заслуживает титульный бой так, как я. Есть только один парень в дивизионе, который тоже достоин титульного шанса — это Шавкат Рахмонов. Но он только победил Стивена Томпсона, а я доминировал над Томпсоном уже два года назад. А потом побил двух парней из топ-5. Так что никакого неуважения к Шавкату. Он потрясающий боец. Но дайте мне и Леону Эдвардсу подраться. А потом я дам шанс Рахмонову», — заявил Мухаммад в интервью пресс-службе UFC.