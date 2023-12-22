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12:34 (мск), источник: Vesti.kz

UFC назвал бой Шавката Рахмонова самым зрелищным в году

Самый престижный промоушен UFC представил самые лучшие сабмишены уходящего года, сообщают Vesti.kz.

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Источник: UFC Russia

В их числе финиш в исполнении непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова. В марте 2023 года Номад одержал досрочную победу над Джеффом Нилом.

«В конце карда непобежденный Номад попал по Нилу чистым ударом правой рукой и усилил урон коленом по корпусу, но каким-то образом соперник остался в вертикальном положении.
Когда до конца боя оставалось меньше минуты, пара сражалась у сетки клетки. Рахмонов применил удушающий прием, стоя сзади, и добился досрочной победы», — описали поединок в промоушене, и добавили: «На данный момент это был самый зрелищный бой года, который поднял рейтинг обоих соперников. Рахмонов продвинулся до счета 17−0, одержав 17 побед, и в следующий раз ему предстояло встретиться с соперником из топ-5», — говорится в сообщении.

Топ-5 рейтинга самых зрелищных сабмишенов года по версии UFC:
1. Алекса Грассо против Валентины Шевченко (UFC 285);
2. Дэй’Мон Блэкшир против Хосе Джонсона (UFC on ESPN 51);
3. Шавкат Рахмонов против Джеффа Нила (UFC 285);
4. Джон Джонс против Сирила Гэйна (UFC 285);
5. Ариана Липски против Кейси О’Нил (UFC 296).

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