UFC назвал бой Шавката Рахмонова самым зрелищным в году

«В конце карда непобежденный Номад попал по Нилу чистым ударом правой рукой и усилил урон коленом по корпусу, но каким-то образом соперник остался в вертикальном положении.

Когда до конца боя оставалось меньше минуты, пара сражалась у сетки клетки. Рахмонов применил удушающий прием, стоя сзади, и добился досрочной победы», — описали поединок в промоушене, и добавили: «На данный момент это был самый зрелищный бой года, который поднял рейтинг обоих соперников. Рахмонов продвинулся до счета 17−0, одержав 17 побед, и в следующий раз ему предстояло встретиться с соперником из топ-5», — говорится в сообщении.