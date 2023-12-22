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18:32 (мск), источник: Sport24

Боец UFC Павлович упрекнул в неспортивности актеров сериала «Слово пацана»

Топовый российский боец UFC Сергей Павлович поделился мнением о нашумевшем отечественном сериале «Слово пацана: кровь на асфальте».

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«Я не смотрел, но картинку видел. Актеры там… Я когда рос, у нас все ребята были крепкие, спортивные. Мне кажется, чуть искажена картинка, того как выглядели (парни с улицы). Мне кажется, это были крепкие, спортивные ребята. А посмотрев на обложку, я думаю, там актеров чуть по другому критерию подбирали», — заявил Павлович в интервью Meta MMA.

Сергей Павлович провел 20 боев в ММА и одержал 18 побед. Он занимает 3-е место в рейтинге UFC тяжелого дивизиона.

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