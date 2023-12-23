Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Аталанта
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Удинезе
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
Динамо М
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
СКА
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
ЦСКА
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Кальяри
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Арсенал
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Сочи
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Ак Барс
42
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
Даллас
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Наполи
Хоккей. НХЛ
23:00
Флорида
Вегас
Хоккей. НХЛ
24.12
Вашингтон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
24.12
Коламбус
Торонто
Хоккей. НХЛ
24.12
Миннесота
Бостон
Хоккей. НХЛ
24.12
Нью-Джерси
Детройт
Хоккей. НХЛ
24.12
Оттава
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
24.12
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
24.12
Рейнджерс
Баффало
Хоккей. НХЛ
24.12
Анахайм
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
24.12
Сент-Луис
Чикаго
Хоккей. НХЛ
24.12
Колорадо
Аризона
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Монреаль
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Бостон
51
Хоккей. НХЛ
03:30
Рейнджерс
Эдмонтон
34
Все события
Фоторепортажи
28Матч звезд КХЛ
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
16:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковингтон заявил, что после завершения карьеры хочет стать политиком в США

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон рассказал, чем бы он хотел заниматься после завершения профессиональной карьеры.

Наверх
Источник: AFP 2023

«Я умнее всего этого. Я могу использовать свой ум, и у меня достаточно интеллекта, чтобы ориентироваться в воде и достигать того, чего я хочу в жизни. Я не думал об этом, но действительно хочу однажды заняться политикой, потому что я хочу бороться за то, во что я верю. Может быть, попасть в Конгресс, Сенат, что-то в этом роде. Может быть, я стану губернатором Флориды. Это действительно моя мечта и тот, кем я хочу стать», — сказал Ковингтон в подкасте PDB на YouTube.

Напомним, что в последнем бою Ковингтон уступил британцу Леону Эдвардсу на турнире UFC 296. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Леона единогласным решением судей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «На третий день в клубе я оказался в тюрьме». Что творится во Второй лиге
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь