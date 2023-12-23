Ковингтон заявил, что после завершения карьеры хочет стать политиком в США
Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон рассказал, чем бы он хотел заниматься после завершения профессиональной карьеры.
Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон рассказал, чем бы он хотел заниматься после завершения профессиональной карьеры.
«Я умнее всего этого. Я могу использовать свой ум, и у меня достаточно интеллекта, чтобы ориентироваться в воде и достигать того, чего я хочу в жизни. Я не думал об этом, но действительно хочу однажды заняться политикой, потому что я хочу бороться за то, во что я верю. Может быть, попасть в Конгресс, Сенат, что-то в этом роде. Может быть, я стану губернатором Флориды. Это действительно моя мечта и тот, кем я хочу стать», — сказал Ковингтон в подкасте PDB на YouTube.
Напомним, что в последнем бою Ковингтон уступил британцу Леону Эдвардсу на турнире UFC 296. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Леона единогласным решением судей.