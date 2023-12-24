«Мое терпение на исходе». Конор Макгрегор жестко обратился к руководству UFC

«Дайте мне уже кого-нибудь! Сейчас говорили, что возвращение будет в апреле, до этого — в декабре. Ни к кому не относились в мире единоборств так, как относятся ко мне — за те деньги, что я принес компании. Я принес UFC больше, чем все остальные бойцы, вместе взятые! И ни к кому не относились так, как ко мне. Я жду, жду, жду. Мое терпение на исходе», — приводит слова Макгрегора MMA Junkie.