Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Адмирал
31
Хоккей. КХЛ
16:30
Лада
Автомобилист
15
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон
Челси
21
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Металлург Мг
23
Хоккей. КХЛ
14:00
Витязь
Динамо Мн
64
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
Куньлунь РС
52
Все события
Фоторепортажи
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
21:27 (мск), источник: Sport24

«Мое терпение на исходе». Конор Макгрегор жестко обратился к руководству UFC

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к руководству UFC по поводу своего возвращения в октагон.

Наверх

Макгрегор не дрался с лета 2021 года, когда получил тяжелую травму в поединке против американца Дастина Порье.

«Дайте мне уже кого-нибудь! Сейчас говорили, что возвращение будет в апреле, до этого — в декабре. Ни к кому не относились в мире единоборств так, как относятся ко мне — за те деньги, что я принес компании. Я принес UFC больше, чем все остальные бойцы, вместе взятые! И ни к кому не относились так, как ко мне. Я жду, жду, жду. Мое терпение на исходе», — приводит слова Макгрегора MMA Junkie.

Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА и одержал 22 победы. Он является бывшим двойным чемпионом UFC.

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Белорусский боец ММА, заявивший, что Милохин «вынесет» Соловьева, объяснил свой устрашающий прогноз
«Пугачева была никакой певицей. Ей помог один интересный случай». Театральный режиссер Афончиков
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь