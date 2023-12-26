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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Махачев признан бойцом года по версии ESPN

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, россиянин Ислам Махачев стал лучшим бойцом 2023 года по версии ESPN. Об этом сообщает пресс-служба престижного издания.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В 2023 году Ислам Махачев провёл два поединка. 12 февраля на турнире UFC 284, который состоялся в Перте (Австралия), россиянин разделил октагон с местным бойцом Александром Волкановски. Их бой продлился всю дистанцию. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Исламу. 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) Махачев провёл реванш с Волкановски. На этот раз Ислам удосрочил Александра в первом раунде.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25−1. Российский спортсмен сейчас занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Следующий поединок Ислама ещё не назначен.

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