Махачев признан бойцом года по версии ESPN

В 2023 году Ислам Махачев провёл два поединка. 12 февраля на турнире UFC 284, который состоялся в Перте (Австралия), россиянин разделил октагон с местным бойцом Александром Волкановски. Их бой продлился всю дистанцию. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Исламу. 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) Махачев провёл реванш с Волкановски. На этот раз Ислам удосрочил Александра в первом раунде.