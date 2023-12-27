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27 декабря, источник: Чемпионат.com

Павлович собирается взять паузу в карьере

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории россиянин Сергей Павлович собирается взять паузу в выступлениях после боя с британцем Томом Аспиналлом.

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Источник: Чемпионат.com

«Начало года было неплохим, середина — тоже неплохой, а концовка немного смазалась. Но ничего. Неудовлетворительный результат — тоже результат. Кондиции у меня хорошие. Но сейчас надо сбавить обороты: реабилитация, восстановление. Сейчас думаю взять тайм‑аут. Надо спокойно восстановиться, и перейдём плавно к следующим боям. Сколько времени это займёт? Посмотрим. Пройдем диагностику и будем принимать решение, сколько и как восстанавливаться», — сказал Павлович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 12 ноября на турнире UFC 295 Сергей Павлович техническим нокаутом в первом раунде проиграл Тому Аспиналлу и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории.

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