Павлович собирается взять паузу в карьере

«Начало года было неплохим, середина — тоже неплохой, а концовка немного смазалась. Но ничего. Неудовлетворительный результат — тоже результат. Кондиции у меня хорошие. Но сейчас надо сбавить обороты: реабилитация, восстановление. Сейчас думаю взять тайм‑аут. Надо спокойно восстановиться, и перейдём плавно к следующим боям. Сколько времени это займёт? Посмотрим. Пройдем диагностику и будем принимать решение, сколько и как восстанавливаться», — сказал Павлович в эфире «Матч ТВ».