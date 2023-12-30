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10:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россияне переписали историю ММА. В 2023 году они лучшие в UFC и Bellator

Последний бой Федора Емельяненко, триумфы Ислама Махачева и Вадима Немкова в главных ММА-промоушенах мира — корреспондент РИА Новости Спорт подводит итог насыщенному году в мире смешанных единоборств.

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Источник: AP 2023

Махачев приручил Волка и стал № 1

Уходящий год запомнится чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву противостоянием с Александром Волкановски. Австралиец, владеющий поясом в полулегком дивизионе, дважды заходил во владения россиянина, чтобы стать пятым двойным чемпионом в истории лиги. Но оба раза получились неудачными:

  • В феврале Ислам приехал на территорию соперника. В Перте его ждали тяжелейшие пять раундов и триумф судейским решением, которое не понравилось фанатам Волка;
  • В октябре уже Алекс пожаловал на домашнюю арену Махачева в Абу-Даби и, согласившись заменить травмировавшегося Чарльза Оливейру, отлетел в нокаут в дебюте схватки.

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И если после первой победы UFC не сделал преемника Хабиба Нурмагомедова и любимого ученика покойного тренера Абдулманапа Нурмагомедова первым номером вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), то осенью после травмы Джона Джонса долгожданная смена короля наконец произошла.

Так Махачев стал девятым бойцом в истории ведущей бойцовской организации, кто признавался лучшим во всем ростере. До него лидировали в списке Р4Р Андерсон Силва, Джонс, Жозе Алду, Деметриус Джонсон, Даниэль Кормье, Хабиб, Камару Усман и Волкановски.

Вадима Немкова признали в Bellator

В отличие от соотечественника Махачева ученик Федора Емельяненко провел в уходящем году один поединок: летом Немков единогласным решением судей одолел прославленного кубинца Йоэля Ромеро и в четвертый раз защитил чемпионский титул в полутяжелом дивизионе. А затем взял и освободил пояс. Все задачи Немков выполнил, а весогонка стала невыносимой — в 2024 году россиянин будет биться за золото тяжелого дивизиона.

Источник: AP 2023

Главное же достижение Вадима в 2023-м — первая строчка в рейтинге Р4Р промоушена. Несмотря на антироссийскую политику Bellator (в нашей стране по-прежнему нет легальных трансляций турниров лиги), боссы не смогли закрыть глаза на заслуги нашего спортсмена и поступили по справедливости.

Русский богатырь остановился в шаге от титула UFC

Россиянин Сергей Павлович в апреле расправился с очередным американцем (досталось по голове бедному Кертису Блейдсу) и вышел на безумнейшую серию. Шесть побед нокаутами в первом раунде! Уникальное достижение, которое можно поощрить исключительно титульным шансом.

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А тут еще и карты смешались у UFC. Действующий чемпион в тяжелом весе Джонс порвал грудную мышцу и выбыл на восемь месяцев — ввели временный пояс, претендентами на который стал Сергей и британский талант Том Аспиналл. Победитель со временем автоматически стал бы абсолютным чемпионом, ведь «Костлявый» Джон проведет бой с постаревшей легендой Стипе Миочичем и закончит с ММА.

Однако на ноябрьском шоу в Нью-Йорке нас ждало разочарование. Аспиналл разобрался с защитой Павловича, и грозный нокаутер проиграл за 69 секунд… Но Сергей еще очень молод, так что в новом году 31-летнего тяжеловеса ждет новый поход за золотом.

Допинговый скандал подпортил 2023-й

После октябрьского боя против Брента Примуса из США непобежденный Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест и был дисквалифицирован на шесть месяцев. Россиянин, пробившийся в финал Гран-при Bellator в легком весе, объяснил, что запрещенное вещество попало в его организм через прописанные врачом медикаменты.

Источник: Соцсети

К счастью, промоушен решил поддержать двоюродного брата Хабиба и не ставить палки в колеса одному из главных активов лиги (к слову, она уже выкуплена PFL). Руководство будет обсуждать статус спортсмена только после вскрытия допинг-пробы Б, а пока Нурмагомедов сохраняет как пояс действующего чемпиона, так и место в Гран-при.

Последний Император попрощался

…но, похоже, еще пошумит в другом виде единоборств. В феврале Емельяненко объявил о завершении ММА-карьеры после досрочного поражения в реванше с американцем Райаном Бейдером. Слишком долго ждал второго поединка Федор Владимирович: сказался и простой, и почтительный возраст (46 лет). Да, уходить после поражения неприятно, но никакой проигрыш не ударит по наследию, которое осталось от великого спортсмена.

Источник: РИА "Новости"

В августе Емельяненко-старший подкорректировал планы. Оставив пост главы Союза ММА России, он сделал громкое заявление о готовности провести боксерское противостояние против бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона. И пускай постаревший американец открестился от ветеранского супербоя, не удивимся, если Последнему Императору совсем скоро подберут достойную оппозицию.

Автор: Иван Орехов

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