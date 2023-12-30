Макгрегор анонсировал объявление даты поединка и соперника

Источник: Соцсети

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил, что объявит дату своего поединка и оппонента 1 января.

Ранее сообщалось, что Макгрегор в декабре может провести бой с американцем Майклом Чендлером, спортсмены были тренерами в реалити-шоу The Ultimate Fighter 31. Поединок должен был пройти в легком весе.

«Я объявлю дату своего боя и соперника в первый день нового года. Величайшее возвращение в истории спорта», — написал ирландец в соцсети X.