Макгрегор анонсировал объявление даты поединка и соперника
Экс-чемпион UFC Макгрегор 1 января назовет соперника и дату следующего боя.
Экс-чемпион UFC Макгрегор 1 января назовет соперника и дату следующего боя.
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил, что объявит дату своего поединка и оппонента 1 января.
Ранее сообщалось, что Макгрегор в декабре может провести бой с американцем Майклом Чендлером, спортсмены были тренерами в реалити-шоу The Ultimate Fighter 31. Поединок должен был пройти в легком весе.
«Я объявлю дату своего боя и соперника в первый день нового года. Величайшее возвращение в истории спорта», — написал ирландец в соцсети X.
Макгрегору 35 лет. В его активе 22 победы при 6 поражениях, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах.