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10:40 (мск), источник: ТАСС

Макгрегор проведет поединок против Чендлера в июне

Свой последний бой Макгрегор провел в 2021 году.

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Источник: Соцсети

ТАСС, 1 января. Ирландский боец Конор Макгрегор проведет поединок против американца Майкла Чендлера. Об этом Макгрегор сообщил на своей странице в Х (ранее — Twitter).

Ирландец сообщил, что поединок состоится 29 июня в Лас-Вегасе.

Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории организации бойцом, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.

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