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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Величайшее возвращение всех времен». Макгрегор объявил дату следующего боя

Конор собрался снова подняться в весе.

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Источник: AP 2023

Весь 2023 год так или иначе сопровождался вопросом, вернётся ли Конор Макгрегор в октагон и когда это случится? Ирландец и сам регулярно эти слухи подогревал, периодически намекая на скорый анонс боя.

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Макгрегора ждали летом, после участия в шоу The Ultimate Fighter, потом ждали осенью, а затем и в декабре. Дана Уайт параллельно сетовал на то, что с возвращением его главной звезды не всё так просто. Были и вопросы к сотрудничеству Конора с USADA, которая не хотела допускать его к боям без шестимесячного периода тестирования.

Однако за несколько часов до начала 2024 года Макгрегор вышел на связь в социальных сетях и сделал объявление о следующем поединке: «Дамы и господа, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я хотел бы объявить дату возвращения. Величайшее возвращение всех времён состоится 29 июня в Лас-Вегасе, на Международной неделе боёв. Соперник — Майкл Чендлер. Вес — 185 фунтов».

185 фунтов, они же 84 килограмма, это средняя весовая категория, в которой Конор ранее никогда не выступал. Впрочем, Чендлера это совершенно не смущает. Он неоднократно говорил, что примет поединок в любом весе и ему лишь важно, чтобы Макгрегор предстал в лучших кондициях: «Я всегда говорил, что хочу драться с самой большой, самой крутой и лучшей версией тебя. 84 кг — звучит хорошо для меня».

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Разумеется, многие ожидали, что Макгрегор вернётся на знаковом турнире UFC 300, которому абсолютно точно нужны звёздные хедлайнеры. Однако Дана Уайт не так давно сообщал, что у него была встреча с Конором, где они провели переговоры относительно следующего боя. Судя по инсайдам известных журналистов, сам ирландец действительно хотел попасть на UFC 300, но в итоге согласился на Международную неделю боёв.

Судя по всему, логика тут такая — UFC 300 и без того звучит достаточно громко, чтобы привлечь к себе внимание, независимо от того, кто его возглавит. А кард на Международной неделе боёв, как правило, тоже достаточно важен для промоушена, они всегда стараются добавить на этот турнир несколько звёзд. Теперь многие бойцы будут стремиться принять участие именно в этом ивенте.

Надо отметить, что в команде Конора ещё в ноябре отмечали, что возвращение Ноториуса затянется. Тренер Джон Кавана заявлял, что Макгрегор мог действительно вернуться в апреле, когда и должен пройти UFC 300, но планы поменялись, и промоушен рассчитывает дать бой ирландцу летом.

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Не факт, что поединок с Чендлером действительно пройдёт в средней весовой категории. Это вполне может измениться. Впрочем, Конор уже выступал в трёх дивизионах, почему бы теперь не попытаться проверить свои силы в 84 килограммах, тем более что Макгрегор, судя по контенту из социальных сетей, значительно прибавил в весе. Вопрос в том, захочет ли он изнурять себя весогонкой. Сейчас ирландец на таком уровне, что может позволить себе выбирать практически всё, а его соперник покорно пойдёт на все условия, так как Конор — гарантия денег.

Сейчас абсолютно непонятно, в какой форме предстанет Макгрегор спустя три года, но он уже открылся небольшим фаворитом этого боя у букмекеров. Это мало о чём говорит, кроме того, что даже после длительного простоя Макгрегора довольно высоко котируют. А что будет в случае триумфального возвращения?

Автор: Яхья Гасанов

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