Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Хетафе
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:15
Реал Сосьедад
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:30
Вест Хэм
Брайтон
Футбол. Зарубежный
23:30
Валенсия
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
3.01
Коламбус
Бостон
Хоккей. НХЛ
3.01
Питтсбург
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
3.01
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
3.01
Виннипег
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
3.01
Даллас
Монреаль
Хоккей. НХЛ
3.01
Миннесота
Калгари
Хоккей. НХЛ
3.01
Нэшвилл
Чикаго
Хоккей. НХЛ
3.01
Аризона
Флорида
Хоккей. НХЛ
3.01
Колорадо
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
3.01
Эдмонтон
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
3.01
Ванкувер
Оттава
Все события
Фоторепортажи
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
16:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Автор самого быстрого нокаута в истории UFC возобновил карьеру

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль объявил о возобновлении карьеры.

Наверх
Источник: AFP 2023

В апреле 2023 года Масвидаль завершил карьеру после четвертого поражения подряд. На турнире UFC 287, который проходил в Майами, он единогласным решением проиграл бразильцу Гилберту Бернсу.

«Возвращаюсь», — написал Масвидаль в соцсети Х.

Масвидалю 39 лет, он дважды бился за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но оба раза проиграл американцу нигерийского происхождения Камару Усману. Он является автором самого быстрого нокаута в истории промоушена, который он оформил в поединке с соотечественником Беном Аскреном (5 секунд). В смешанных единоборствах он одержал 35 побед и потерпел 17 поражений.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трагедия Костомарова, побег Исинбаевой, Россия против МОК: итоги 2023 года
Российских фигуристок обвинили в лишнем весе. Скрытый скандал в Челябинске
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь