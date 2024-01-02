Автор самого быстрого нокаута в истории UFC возобновил карьеру
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль объявил о возобновлении карьеры.
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль объявил о возобновлении карьеры.
В апреле 2023 года Масвидаль завершил карьеру после четвертого поражения подряд. На турнире UFC 287, который проходил в Майами, он единогласным решением проиграл бразильцу Гилберту Бернсу.
«Возвращаюсь», — написал Масвидаль в соцсети Х.
Масвидалю 39 лет, он дважды бился за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но оба раза проиграл американцу нигерийского происхождения Камару Усману. Он является автором самого быстрого нокаута в истории промоушена, который он оформил в поединке с соотечественником Беном Аскреном (5 секунд). В смешанных единоборствах он одержал 35 побед и потерпел 17 поражений.