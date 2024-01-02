Автор самого быстрого нокаута в истории UFC возобновил карьеру

В апреле 2023 года Масвидаль завершил карьеру после четвертого поражения подряд. На турнире UFC 287, который проходил в Майами, он единогласным решением проиграл бразильцу Гилберту Бернсу.

Масвидалю 39 лет, он дважды бился за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но оба раза проиграл американцу нигерийского происхождения Камару Усману. Он является автором самого быстрого нокаута в истории промоушена, который он оформил в поединке с соотечественником Беном Аскреном (5 секунд). В смешанных единоборствах он одержал 35 побед и потерпел 17 поражений.