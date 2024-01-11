Боец Александр Емельяненко не принимал ислам

Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Емельяненко принял ислам? Насколько я знаю, нет, — сказал Газгириев. — Вот я разговаривал — нет. Этот человек — верующий христианин. Он верующий христианин на самом деле. Вот четки у него — вы видели — он читает свою молитву. В реабилитации есть библия. Он знает», — заявил он.

О том, что боец принял ислам, сообщил главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.