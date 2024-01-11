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08:34 (мск), источник: Газета.Ру

Боец Александр Емельяненко не принимал ислам

Руководитель Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириев опроверг информацию, согласно которой российский боец ММА Александр Емельяненко принял ислам.

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Источник: РИА "Новости"

Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Емельяненко принял ислам? Насколько я знаю, нет, — сказал Газгириев. — Вот я разговаривал — нет. Этот человек — верующий христианин. Он верующий христианин на самом деле. Вот четки у него — вы видели — он читает свою молитву. В реабилитации есть библия. Он знает», — заявил он.

О том, что боец принял ислам, сообщил главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. 42-летний боец с начала июня находился в реабилитационном центре Ингушетии.

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