«Готовься к войне»: россиянин накажет «симулянта» на первом шоу года в UFC
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет в выходные в Лас-Вегасе первый турнир в новом году.
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет в выходные в Лас-Вегасе первый турнир в новом году.
В главном событии вечера состоится многообещающий реванш россиянина Магомеда Анкалаева с бразильцем Джонни Уокером, чья первая встреча в октагоне завершилась скандалом и еще больше «раскрутила» ставшее личным противостояние топовых полутяжеловесов.
Октябрьский UFC 294 в Абу-Даби стал одним из самых громких ивентов 2023 года. Множество классных «финишей», напряженный бой Хамзата Чимаева против бывшего чемпиона Камару Усмана и доминирующая победа Ислама Махачева над Александром Волкановски во второй защите титула. Благодаря этому триумфу россиянин не только поставил точку в противостоянии с австралийцем, но и стал лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).
Неудивительно, что события третьего по значимости боя вечера отошли на задний план.
Анкалаев и Уокер сразу устроили пожар в клетке. В первом раунде россиянин захватил инициативу, но чудом не пропустил колено в голову: бразилец притворился потрясенным и чуть не достал раскрывшегося фаворита. Затем поединок зашел в клинч, в котором дагестанец допустил грубую ошибку, лишившую в марте 2021-го титула Петра Яна. Анкалаев нанес оппоненту, находящемуся в «заземленном» положении (больше двух точек опоры), запрещенный удар коленом в голову, после чего рефери остановил поединок и вызвал врачей в клетку.
Дальше творились странные вещи. Уокер вроде был готов продолжить бой, но на уточняющий вопрос «Ты где сейчас находишься?» ответил «Где-то в пустыне», что указало специалистам на серьезное сотрясение. Бой признали несостоявшимся — Уокер запрыгал по октагону и ринулся на соперника, после чего потасовку пришлось предотвращать службе безопасности, а в клетку успокаивать полутяжей даже вышел глава UFC Дэйна Уайт.
Последний позже признает, что врач был неопытен и допустил ошибку, когда прервал противостояние.
Россиянина после поединка было не узнать. Один из самых скромных бойцов ростера пришел в ярость от поведения Уокера и сразу же обрушился с критикой на бразильца. Помимо обвинений в симуляции и «сливе» с боя, не проигрывающий 11 боев (с сентября 2018 года) Анкалаев даже пообещал разобраться с Джонни на улице. Но можно отыскать плюсы в сложившейся ситуации: Уокер не получил серьезных травм, а уже спустя три месяца разозлившийся Анкалаев сможет поквитаться с соперником.
«Мой следующий бой будет лучшим. Я остановлю этого парня в течение трех раундов. Джонни, готовься к войне. И, прошу, не сдавайся».
Понять негодование Анкалаева можно. Несмотря на внушительную беспроигрышную серию, он уже два боя кряду топчется на месте и никак не улучшает позицию в титульной гонке. В декабре 2022-го Магомед бился за пояс против экс-чемпиона Яна Блаховича и, как показалось большинству, победил поляка. Однако судьи по итогам пяти раундов зафиксировали ничью — вакантный титул прибрал Джамал Хилл, а затем, после травмы американца, на трон сел бразилец Алекс Перейра.
В будущий уик-энд шанса на осечку не будет. Чтобы вплотную приблизиться к «титульнику», Анкалаев должен переехать Уокера и сделать громкое заявление. Главное: обойтись без недооценки бразильца и не поддаться эмоциям в клетке — включивший трешток Джонни всерьез на это рассчитывает.
«Не могу дождаться, когда побью Анкалаева… Когда заставлю заплатить. Это своего рода реванш для меня, моя маленькая месть за его незаконный удар в Абу-Даби. Ты не можешь случайно ударить соперника коленом в лицо. Поэтому я доберусь до него. Я отомщу!». (The Schmo).
Автор: Иван Орехов
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