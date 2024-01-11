«Готовься к войне»: россиянин накажет «симулянта» на первом шоу года в UFC

Источник: Кадр из трансляции

В главном событии вечера состоится многообещающий реванш россиянина Магомеда Анкалаева с бразильцем Джонни Уокером, чья первая встреча в октагоне завершилась скандалом и еще больше «раскрутила» ставшее личным противостояние топовых полутяжеловесов.

UFC Fight Night: Ankalaev vs Walker II

Когда: 13 января (в ночь на 14-е по Москве);

Где: арена UFC Apex, Лас-Вегас (штат Невада, США);

Во сколько: турнир начнется в 00:00 мск, основной кард — в 03:00 мск. Бой Анкалаева с Уокером начнется после 04:30 мск;

Где смотреть: онлайн-трансляция будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На телевидении эфир начнется в 03:00 мск.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456254491&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Октябрьский UFC 294 в Абу-Даби стал одним из самых громких ивентов 2023 года. Множество классных «финишей», напряженный бой Хамзата Чимаева против бывшего чемпиона Камару Усмана и доминирующая победа Ислама Махачева над Александром Волкановски во второй защите титула. Благодаря этому триумфу россиянин не только поставил точку в противостоянии с австралийцем, но и стал лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).

Неудивительно, что события третьего по значимости боя вечера отошли на задний план.

Анкалаев и Уокер сразу устроили пожар в клетке. В первом раунде россиянин захватил инициативу, но чудом не пропустил колено в голову: бразилец притворился потрясенным и чуть не достал раскрывшегося фаворита. Затем поединок зашел в клинч, в котором дагестанец допустил грубую ошибку, лишившую в марте 2021-го титула Петра Яна. Анкалаев нанес оппоненту, находящемуся в «заземленном» положении (больше двух точек опоры), запрещенный удар коленом в голову, после чего рефери остановил поединок и вызвал врачей в клетку.

Дальше творились странные вещи. Уокер вроде был готов продолжить бой, но на уточняющий вопрос «Ты где сейчас находишься?» ответил «Где-то в пустыне», что указало специалистам на серьезное сотрясение. Бой признали несостоявшимся — Уокер запрыгал по октагону и ринулся на соперника, после чего потасовку пришлось предотвращать службе безопасности, а в клетку успокаивать полутяжей даже вышел глава UFC Дэйна Уайт.

Последний позже признает, что врач был неопытен и допустил ошибку, когда прервал противостояние.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-61094759&hd=2&id=456241884&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянина после поединка было не узнать. Один из самых скромных бойцов ростера пришел в ярость от поведения Уокера и сразу же обрушился с критикой на бразильца. Помимо обвинений в симуляции и «сливе» с боя, не проигрывающий 11 боев (с сентября 2018 года) Анкалаев даже пообещал разобраться с Джонни на улице. Но можно отыскать плюсы в сложившейся ситуации: Уокер не получил серьезных травм, а уже спустя три месяца разозлившийся Анкалаев сможет поквитаться с соперником.

«Мой следующий бой будет лучшим. Я остановлю этого парня в течение трех раундов. Джонни, готовься к войне. И, прошу, не сдавайся». Магомед Анкалаев

Понять негодование Анкалаева можно. Несмотря на внушительную беспроигрышную серию, он уже два боя кряду топчется на месте и никак не улучшает позицию в титульной гонке. В декабре 2022-го Магомед бился за пояс против экс-чемпиона Яна Блаховича и, как показалось большинству, победил поляка. Однако судьи по итогам пяти раундов зафиксировали ничью — вакантный титул прибрал Джамал Хилл, а затем, после травмы американца, на трон сел бразилец Алекс Перейра.

В будущий уик-энд шанса на осечку не будет. Чтобы вплотную приблизиться к «титульнику», Анкалаев должен переехать Уокера и сделать громкое заявление. Главное: обойтись без недооценки бразильца и не поддаться эмоциям в клетке — включивший трешток Джонни всерьез на это рассчитывает.

«Не могу дождаться, когда побью Анкалаева… Когда заставлю заплатить. Это своего рода реванш для меня, моя маленькая месть за его незаконный удар в Абу-Даби. Ты не можешь случайно ударить соперника коленом в лицо. Поэтому я доберусь до него. Я отомщу!». (The Schmo). Джонни Уокер

Автор: Иван Орехов