Вырубил Емельяненко и сел на восемь лет. Странная история бойца Сосновского

Источник: Кадр из трансляции

В мир ММА Дмитрий Сосновский стремительно ворвался в начале 2010-х. Казалось, в стране появился новый уникальный боец, который будет крушить всех и вся на протяжении долгих лет. Однако судьба подготовила ему непростую проверку криминалом, которую он не прошел.

Русский богатырь

Успешная карьера в смешанных единоборствах фактурному тяжеловесу словно была уготовано самой судьбой. С детских лет Сосновский отличался недюжинной силой и богатырским телосложением. Спортивную карьеру боец начинал с силовых видов спорта и успешно пробовал себя в тяжёлой атлетике и армрестлинге. Дмитрий даже успел засветиться на таких известных турнирах как «Русский жим» и «Богатыри России».

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А судьбоносным стало знакомство Сосновского с одним из мастодонтов отечественного ММА Алексеем Олейником, который увидел в молодом великане потенциал профессионального бойца и пригласил тренироваться в свой клуб «Оплот».

В 2012 Сосновский дебютировал в профессиональных единоборствах на турнире ProFC 42: Oplot и всего за 20 секунд разобрался со Святославом Щербаковым, буквально снеся того с ринга градом нокаутирующих ударов.

За последующий год Дмитрий провёл ещё шесть поединков, в которых расшвыривал соперников направо и налево за что получил прозвище Злая Машина. Особенно зрелищной получилась победа над будущим чемпион АСА в тяжёлом весе Мухуматом Вахаевым, которого Сосновский заставил сдаться менее, чем за три минуты. После этого Сосновский получил возможно главный вызов в своей карьере.

Переехал Емельяненко и улетел в США

Бой Дмитрия Сосновского с Александром Емельяненко, который возглавил турнир Coliseum FC: New History 2 в Санкт-Петербурге, прошёл 25 января 2014 года.

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На тот момент «бойцовские акции» Александра Емельяненко котировались ещё очень высоко. Именитый спортсмен шёл на серии из двух досрочных побед, и многие были уверены, что младший брат Фёдора Емельяненко ещё может вернуться на уровень, который когда-то демонстрировал на легендарных турнирах PRIDE.

Но заполнившая арену «Юбилейного» публика была шокирована уже через полторы минуты поединка. На первых секундах Сосновский перевёл соперника в партер, оседлал Емельяненко и добил его серией мощнейших ударов.

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Мгновенно Сосновский получил известность на всю страну, а Емельяненко не появлялся в октагоне более трёх лет. После столько громкого успеха Дмитрий Сосновский одержал ещё две победы на российских турнирах, доведя статистику до красивых цифр «10 побед в 10 поединках».

А после поехал покорять Америку. В 2016 году один из самых ярких проспектов тяжёлого веса подписал контракт с UFC.

С одним глазом и сломанным носом

Дебют Сосновского в сильнейшей лиге мира затянулся. Зайти в октагон российский боец сумел только в марте 2018 года. И как выяснилось позже на поединок с англичанином Марком Годбиром выходил сразу с несколькими серьёзными травмами. По словам одноклубников, во время подготовки Сосновскому сломали лицевую кость и нос, из-за чего он ещё и очень плохо видел одним глазом.

Но отказываться от поединка и так засидевшийся без дела россиянин не стал. И поединок с Годбиром стал очередным триумфом Дмитрия — во втором раунде Сосновский поймал соперника на удушающий приём.

Похищение

Но вынужденный простой из-за повреждения плеча оказался просто семечками, на фоне того, что началось в жизни Сосновского несколькими месяцами позже.

13 ноября 2019 года спортивные ленты всколыхнула шокирующая новость: Сосновский и ещё один профессиональный боец Александр Гладков (оба тренировались в клубе Gor-MMA) были взяты под стражу Пресненским судом Москвы. Спортсменов арестовали по подозрению в похищении человека. Вместе с Сосновским и Гладковым в СИЗО угодили ещё трое предполагаемых соучастников: Руслан Маматкулов, Ильдар Салахотдинов и Андрей Козлов.

Жертвой оказался столичный предприниматель Станислав Митрофанов. Со слов пострадавшего, 22 октября 2019 года он был похищен Сосновским и компанией около одного из домов по Мичуринскому проспекту, после чего удерживался в одном из офисных помещений на Западе Москвы. Злоумышленники добивались, чтобы Митрофанов отказался от имущественных претензий погашения долга в размере 400 000 рублей.

По версии обвинения, Митрофанову сначала просто угрожали. А затем двое обвиняемых нанесли ему не менее 10 ударов руками и ногами. После чего провели удушающий захват, от которого бизнесмен начал терять сознание. Участвовал ли в этом в избиении Сосновский при это не уточнялось.

Однако в тот же вечер Митрофанову удалось сбежать от похитителей после чего он и обратился в полицию.

Адвокаты Сосновского утверждали, что Дмитрий не участвовал в преступлении, хотя и находился в автомобиле в момент похищения. По одной из версий, знакомые просто попросили фактурного бойца посидеть в авто, пока они будут общаться с Митрофановым.

В шоке были и близкие Дмитрия, которые отказывались верить в причастность бойца к похищению.

«Помимо Саши (Гладкова, — прим. aif.ru) и Димы там было ещё три человека, которые тоже спортсмены. Сложно поверить, что пять спортивных мужчин поедут разбираться за 400 тысяч, — рассказывал в одном из интервью друг и спарринг-партнёр Сосновского Адам Богатырёв. — Всё строится на словах потерпевшего. У нас с ним есть общие знакомые. Этот человек любитель расслабиться. Может, он просто под чем-то был, когда это заявление написал?».

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В СИЗО Сосновский провёл более 15 месяцев. По словам адвокатов, в изоляторе Дмитрий отличался хорошим поведением, и ему даже разрешали тренироваться. Защита Сосновского не сомневалась, что бойца оправдают и он вернётся в октагон. Но приговор, который бы объявлен 13 мая 2021 года, оказался для них неутешительным. За участие в похищении 31-летний Сосновский получил восемь с половиной лет колонии строгого режима.

Столько же получил и Александр Гладков. Маматкулова приговорили к 9 годам 6 месяцам заключения в колонии строгого режима. Козлову и Салахотдинову суд назначил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Вот так печально закончилась спортивная история одного из самых ярких российских тяжеловесов прошлого десятилетия.