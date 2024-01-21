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09:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Рефери тащил британца, но россиянин всё равно победил! Евлоев показал топ-уровень

Мовсар одержал восьмую победу в UFC и попросил титульный шанс.

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Источник: Чемпионат.com

В ночь с 20 на 21 января на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) проходит первый номерной турнир года UFC 297. Особенный интерес фанатов смешанных единоборств из России привлёк поединок непобеждённого бойца Мовсара Евлоева, который получил в соперники топового британца Арнольда Аллена. Парням пророчили скорый выход на титульный поединок, поэтому противостояние обещало получиться ярким и бескомпромиссным.

Евлоев успел провести в UFC уже семь поединков. Примечательно, что все они завершились судейским решением. Единогласным вердиктом россиянин забрал бои с Сен Ву Чоем, Энрике Барсолой, Майком Гранди, Хакимом Даводу, Дэном Иге и Диего Лопесом. А противостояние с Ником Ленцем, которое получилось самым близким, дошло до раздельного решения. Мовсар давно и страстно желал наконец-то оформить долгожданный финиш в лучшей лиге мира.

Аллен после попадания в UFC выдал серию из 10 побед. Он уничтожал всех соперников на своём пути, причём делал это максимально разнообразно. Были и сабмишены, и нокауты, и решения. Но в последнем поединке удачная серия всё-таки прервалась. Бой с Максом Холлоуэем завершился единогласным судейским решением в пользу американца. Британцу было очень важно победить Евлоева, чтобы вернуться в чемпионскую гонку.

Аллен начал поединок активно и занял центр клетки, решил продемонстрировать своё желание владеть инициативой. Но Мовсар стал отвечать интересными контратаками, одним из хай-киков едва не достал соперника. И всё-таки начало казаться, что Арнольд нащупывает комфортную дистанцию. Это почувствовал и Евлоев, который попытался пойти в борьбу. Перевести дело в партер не получилось. Было хорошо заметно, что на кону потенциальный выход на титульник. Настолько осторожно и дисциплинированно действовали соперники. И всё-таки на последней минуте раунда Мовсар провёл сразу несколько тейкдаунов, побросал британского спортсмена по клетке.

Во втором раунде ситуация не особенно поменялась. Соперники буквально «танцевали» вокруг друг друга, а Мовсар выжидал. И как только появилась возможность, Евлоев бросился в атаку и вновь провёл тейкдаун. Правда, Аллен сохранил опасность, несколько раз попытался выйти на удушающий приём. А затем Евлоев начал раз за разом попадать в стойке. Сначала он достал оппонента коленом, затем стал разбивать на руках. А у британца открылось очень серьёзное рассечение. Инициатива полностью перешла к российскому бойцу, который почувствовал уверенность.

Проблемы Аллена становились всё более серьёзными. А россиянин начал вытягивать соперника на себя. Он прекрасно понимал, что ведёт поединок и смотрится сильнее в глазах судей. Затем Евлоев попытался зайти в борьбу, но привело это всё к тому, что Арнольд нанёс сразу несколько нелегитимных ударов коленом в голову. У Мовсара открылось очень жёсткое рассечение. Казалось, что могло быть вынесено техническое решение, но в итоге судья даже не стал снимать с британца балл. Аллен пытался провести удушающий приём, но Евлоев без особенных проблем ликвидировал эту опасность.

Евлоев забрал очередной поединок в UFC, причём снова сделал это решением. Все три судьи приняли сторону российского бойца — 29−28. Мовсар остаётся непобеждённым, продолжает свой путь к чемпионскому поясу организации. Правда, в очередной раз вызывает вопросы то, что Евлоев не смог финишировать соперника.

Автор: Сергей Сорокин

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