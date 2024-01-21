Дю Плесси победил Стрикленда в главном бою UFC 297

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456254613&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпион в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд (28−5) встретился с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси (19−2).

Дю Плесси со старта пошёл вперёд, однако Стрикленд сразу же обозначил своё преимущество в работе рук, набирая очки преимущественно джебом.

Во втором раунде ситуация не изменилась, дю Плесси шёл вперёд, но часто промахивался, Стрикленд же работал от соперника и берёг силы.

В третьем раунде дю Плесси начал активней сокращать дистанцию и чаще попадать акцентированными ударами. Стрикленд же перестал успевать разрывать дистанцию в попытке уйти от атак соперника. Под конец четвёртой пятиминутки южноафриканец отметился тейкдауном.

Пятый раунд бойцы провели в центре клетки, регулярно беспокоя друг друга результативными атаками.