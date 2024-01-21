«Ему не стоит ныть». Дана Уайт жёстко наехал на непобеждённого россиянина

В ночь с 20 на 21 января на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) состоялся первый номерной турнир года — UFC 297. Особенный интерес фанатов смешанных единоборств из России вызывал бой, в котором выступал российский непобеждённый боец Мовсар Евлоев. Его соперником стал Арнольд Аллен — топовый британец с солидным послужным списком. В итоге поединок получился довольно интересным, завершился победой Евлоева. Вот только на пресс-конференции случился очень неожиданный момент.

Сам поединок получился достаточно бодрым. Конечно, Мовсар часто пытался утянуть дело в партер. Но вряд ли можно говорить о том, что Евлоев «залёживал» соперника. Стоит отметить, что в третьем раунде Аллен сразу четыре (!) раза нанёс запрещённый удар по голове россиянина, что привело к жуткому рассечению. И Мовсар вполне мог не продолжать рубку, но не подал даже виду, что намерен остановиться. Правда, такое геройство оценили далеко не все.

На пресс-конференции было видно, что Дана Уайт доволен далеко не всем, что он увидел на UFC 297. Но вряд ли кто-то мог подумать, что больше всего достанется именно россиянину. Босс организации очень жёстко высказался о Евлоеве: «Этот бой испортил настроение всей арене. Может быть, это огорчит Мовсара, но пускай примет это к сведению. Самый скучный бой, который мы когда‑либо видели. Думаю, что ему не на что жаловаться. Знаете, кто проиграл от этого боя? Фанаты. Ему не стоит ныть».

Стоит отметить, что от Даны такие резкие высказывания можно услышать далеко не так часто. Видимо, Уайт очень сильно недоволен тем, как именно развивается карьера россиянина. Он не особенно громок в периоды вне октагона. А в UFC за восемь поединков не получилось одержать ни одной досрочной победы. Ситуация действительно выглядит тревожно. Но реакция босса организации выглядит как крик души. Видимо, Евлоеву будет очень непросто вернуть себе расположение Даны.

Конечно, не стоит исключать и вероятности того, что хитрый Уайт просто решил сделать последнее предупреждение активу, на который возлагаются большие ожидания. И сделано это было для того, чтобы Мовсар более активно проявлял себя за пределами октагона, а также чаще закладывался на досрочные победы. Но такими резкими высказываниями можно и подорвать уверенность непобеждённого россиянина.

Хочется надеяться, что слова Даны Уайта были направлены именно на то, чтобы смотивировать Евлоева на большие достижения. Иначе рассчитывать на титульный шанс станет очень тяжело. Не хочется, чтобы Мовсар столкнулся с той проблемой, которая настигла Анкалаева. Магомед вплотную подобрался к поясу, а теперь отчаянно пытается вернуться в чемпионскую гонку.