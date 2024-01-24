Хамзат Чимаев раскрыл подробности страшной болезни в конце 2023 года: «Это было хуже, чем корона»

Несколько недель назад Чимаев опубликовал кошмарные фото с кожной сыпью, однако затем удалил их из социальных сетей.

— Что с тобой случилось тогда?

— Где-то месяц назад я выздоровел. Я болел 4 или 5 недель. Я больше недели был в больнице, подхватил какую-то инфекцию, какое-то дерьмо. Я никогда не сталкивался с такой дрянью. Для меня это было хуже, чем корона. У меня была температура примерно 40 градусов, я пил свои любимые таблетки. В общем, я всегда выхожу на бой с какой-то болезнью.

— Какой диагноз тебе поставили?

— Они сказали мне название. Какая-то легочная инфекция. Я не запомнил название этого дерьма. Они сказали, что обычно этим болеют в детстве, лет в 5−6. И намного хуже, когда ты болеешь этим во взрослом возрасте. Такое вот большое дерьмо, — заявил Чимаев в интервью ESPN MMA.