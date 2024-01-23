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22:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Чимаев — о спаррингах со Стриклендом: Я ежедневно избивал его в зале

Популярный арабо-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев рассказал о спаррингах с бывшим чемпионом UFC в средней весовой категории Шоном Стриклендом. Борз заявил о том, что он избивал американца на тренировках.

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Источник: Чемпионат.com

«Спросите Стрикленда, кто ежедневно избивал его в зале? Сколько раз я его сабмитил? Сколько раз я его избивал? В итоге он пошел к своему тренеру и сказал: “'Пожалуйста, скажи этому парню, чтобы работал полегче”. Он пытается строить из себя мужика, но это не так», — сказал Чимаев на канале ESPN MMA.

Ранее Хамзат Чимаев заявил о том, что он готов выступить на турнире UFC 300, который состоится 13 апреля в Лас-Вегасе (США). В команде Борза подтвердили данную информацию.

Напомним, Хамзат Чимаев в настоящий момент времени занимает девятое место в рейтинге средней весовой категории UFC. Его рекорд в смешанных единоборствах составляет 13−0.

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