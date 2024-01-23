Чимаев — о спаррингах со Стриклендом: Я ежедневно избивал его в зале

«Спросите Стрикленда, кто ежедневно избивал его в зале? Сколько раз я его сабмитил? Сколько раз я его избивал? В итоге он пошел к своему тренеру и сказал: “'Пожалуйста, скажи этому парню, чтобы работал полегче”. Он пытается строить из себя мужика, но это не так», — сказал Чимаев на канале ESPN MMA.