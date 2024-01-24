Казахстанский боец узнал соперника и дату следующего поединка
Казахстанский боец Багдат Жубаныш (3−1) узнал соперника и дату следующего поединка, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боец Багдат Жубаныш (3−1) узнал соперника и дату следующего поединка, сообщают Vesti.kz.
Промоушен NAIZA анонсировал поединок казахстанца против британца Джона Шинка (4−2−2). Они выступят на турнире NAIZA 57, который пройдет 24 февраля в Алматы.
В последнем бою Жубаныш в рамках турнира Alash Pride FC 89, который прошел в сентябре нокаутировал бразильца Брено Петерсона.