Кард UFC 300 пополнился громким боем

Бразильянка Андраде (25−1), которую в последний раз видели в октагоне на турнире UFC 295, где на выиграла нокаутом у Маккензи Дерн, сразится с соотечественницей Мариной Родригес (17−3−2), победившей Мишель Уотерсон на UFC Vegas 79.