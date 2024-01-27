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00:43 (мск), источник: Sport24

Кард UFC 300 пополнился громким боем

Кард предстоящего юбилейного турнира UFC 300 пополнился еще одним громким боем.

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Бывшая чемпионка в женском минимальном весе Джессика Андраде выступит на турнире UFC 300.

Бразильянка Андраде (25−1), которую в последний раз видели в октагоне на турнире UFC 295, где на выиграла нокаутом у Маккензи Дерн, сразится с соотечественницей Мариной Родригес (17−3−2), победившей Мишель Уотерсон на UFC Vegas 79.

UFC 300 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года по московскому времени.

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