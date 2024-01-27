Кард UFC 300 пополнился громким боем
Кард предстоящего юбилейного турнира UFC 300 пополнился еще одним громким боем.
Кард предстоящего юбилейного турнира UFC 300 пополнился еще одним громким боем.
Бывшая чемпионка в женском минимальном весе Джессика Андраде выступит на турнире UFC 300.
Бразильянка Андраде (25−1), которую в последний раз видели в октагоне на турнире UFC 295, где на выиграла нокаутом у Маккензи Дерн, сразится с соотечественницей Мариной Родригес (17−3−2), победившей Мишель Уотерсон на UFC Vegas 79.
UFC 300 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года по московскому времени.