В Кирове 18-летний боец ММА умер во время спарринга

Инцидент произошел 26 января в спортивной школе «Юность» во время чемпионата Кировской области по ММА. «Во время проведения тренировочного спарринга 18-летний спортсмен получил травму головы. Несмотря на помощь медиков, от полученной травмы он скончался в машине скорой помощи», — сообщили в СК.

По факту гибели спортсмена проводится доследственная проверка. «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

Имя скончавшегося спортсмена не уточняется. Телеграм-канал Shot сообщал, что в ходе тренировочного боя пострадавший пропустил несколько ударов и потерял сознание.