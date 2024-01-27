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12:26 (мск), источник: РБК

В Кирове 18-летний боец ММА умер во время спарринга

Во время спарринга на турнире по ММА в Кирове 18-летний спортсмен получил травму головы и скончался. Об этом РБК сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 26 января в спортивной школе «Юность» во время чемпионата Кировской области по ММА. «Во время проведения тренировочного спарринга 18-летний спортсмен получил травму головы. Несмотря на помощь медиков, от полученной травмы он скончался в машине скорой помощи», — сообщили в СК.

По факту гибели спортсмена проводится доследственная проверка. «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

Имя скончавшегося спортсмена не уточняется. Телеграм-канал Shot сообщал, что в ходе тренировочного боя пострадавший пропустил несколько ударов и потерял сознание.

В прошлом году на турнире по ММА в Белогорске от удара в голову потерял сознание один из участников, который впоследствии скончался в реанимации. 16-летний спортсмен вышел на бой без боксерского шлема открытого типа вопреки правилам для этой возрастной группы.

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