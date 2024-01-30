Не побеждают со времён Хабиба, но остаются в топе. Главные странности рейтингов UFC

Рейтинги UFC, последняя победа Хабиба Нурмагомедова, Стипе Миочич, Генри Сехудо, Брайан Ортега, Пауло Коста | Источник: Чемпионат.com

Рейтинги UFC всегда вызывают оживлённые дискуссии среди болельщиков. Кто-то хочет видеть Джона Джонса, а не Ислама Махачева во главе рейтинга pound-for-pound, кто-то удивляется тому, на каком месте располагается тот или иной боец. Но главное, что это всегда интересно. После каждого турнира UFC все ждут вторника, чтобы узнать, как изменились позиции спортсменов.

Часто каким-то спорным моментам можно найти более или менее логичное объяснение, но есть в рейтинге и настоящие аномалии. Присутствие этих бойцов в топ-15 можно смело подвергать сомнениям.

Стипе Миочич, #4 в тяжёлом весе

Стипе Миочич, возможно, величайший тяжеловес в истории. Как минимум этого мнения придерживаются в руководстве UFC. Однако последний раз Миочич выходил в октагон в начале 2021 года и тогда проиграл жестоким нокаутом Фрэнсису Нганну. С тех пор Стипе не бился, но и при этом о завершении карьеры не объявлял. Последняя победа нынешнего пожарника, это основная работа Миочича, датирована августом 2020 года. Чтобы осознать, насколько это было давно — Хабиб Нурмагомедов тогда ещё не завершил карьеру и готовился к бою с Джастином Гэтжи. Несмотря на длительный простой и огромный период без побед, Стипе входит в топ-5 тяжеловесов UFC, хотя по-хорошему должен был освободить претендентские позиции. До недавнего времени Миочич был третьим, но Том Аспиналл его обошёл. Американец сейчас ждёт Джона Джонса и ни с кем другим биться не будет. Этот титульник обязательно организуют, но к моменту этого боя у Стипе будет больше четырёх лет без побед. Сильная статистика для претендента.

Брайан Ортега, #4 в полулёгком весе

Если к Миочичу можно отнестись со снисхождением как к ветерану и рекордсмену, то к Брайану Ортеге не получится. Этот парень уже сейчас объект для шуток коллег. Мовсар Евлоев недавно победил Арнольда Аллена и поднялся на пятое место в рейтинге, но не опередил Ортегу и выдал едкий пост в социальных сетях: «В 2040 году Ортега, не побеждавший и не дравшийся более 10 лет, по-прежнему будет входить в топ-5 полулёгкого веса».

Справедливая претензия. Последний раз Ортега выходил в октагон в июле 2022 года и проиграл Яиру Родригесу. Формально техническим нокаутом, по факту — травма плеча, которая надолго выбила Брайана из строя. Простой в его случае можно объяснить, хотя он отсутствует уже более полутора лет. Последняя победа Ортеги была добыта в октябре 2020 года над Корейским Зомби. Ирония в том, что и в этом случае победа Хабиба над Гэтжи остаётся более свежей, так как россиянин бился через неделю после Ортеги. За спиной Брайана уже ряд очень хороших бойцов, включая того же Евлоева, но он остаётся в топ-5, а в сети шутят, что это внебрачный сын Даны Уайта.

Алекс Перес, #7 в наилегчайшем весе

Алекс Перес — чемпион по слётам с поединков. Последний раз он побеждал в июне 2020 года, а с тех пор ему назначали 13 поединков, но из них состоялись только 2 (!). Подавляющее большинство слётов — из-за Переса. Были травмы, были болезни, были два медицинских отстранения на фоне проблем с весогонкой. Два поединка, которые каким-то чудом всё же состоялись, завершились поражениями Алекса — от Дейвисона Фигейреду и Александра Пантожи. Сейчас назначен поединок с Мухаммадом Мокаевым, но уроженцу Дагестана стоит озаботиться поиском замены заблаговременно, на всякий случай.

При всём этом Перес всё ещё в десятке сильнейших бойцов дивизиона, да ещё и на довольно высоком седьмом месте. Некоторые получают титульники с таких позиций. Отчасти ситуацию с Пересом можно объяснить тем, что в наилегчайшем весе в целом наблюдается застой. Топы бьются друг с другом, заходят уже на квадрологии, а свежей крови всё нет. Но Алекс и сам тормозит процесс. Тот же Мокаев позади него в рейтинге, есть Тагир Уланбеков, Тацуро Таира, Стив Эрцег. Пора двигаться.

Пауло Коста, #6 в среднем весе

Если Перес — чемпион по срывам боёв, то Пауло Коста — наиболее достойный претендент, чтобы занять его место в будущем. О том, как Коста слетает с назначенных поединков, уже можно слагать легенды. В сентябре 2020 года Пауло проиграл Исраэлю Адесанье техническим нокаутом. С тех пор у бразильца победа над ветераном Люком Рокхолдом (предыдущий триумф был в 2019 году), поражение от Марвина Веттори и пять сорванных поединков.

Классическая схема — UFC объявляет бой, Коста через некоторое время заявляет, что в глаза никаких контрактов не видел и ничего не подписывал. Так было с Робертом Уиттакером и Икрамом Алискеровым. С боя с Хамзатом Пауло снялся по уважительной причине, справедливости ради. Сейчас Коста на шестом месте, и это средний вес, в который постоянно поступают новые яркие бойцы. Бразилец уже не должен находиться на топ-позициях, но по какой-то причине он даже не так далеко от титульника. Напомним, в своё время Леона Эдвардса выкинули из рейтингов за отказ драться с Чимаевым. А тут Коста спокойно отклоняет бои и ещё недавно был в топ-5.

Генри Сехудо, #3 в легчайшем весе

Бонусом в этом списке Генри Сехудо. По поводу того, что Тройной чемпион давно не побеждает, вопросов нет. Он завершал карьеру после победы над Домиником Крузом в мае 2020 года. А спустя три года вернулся и очень достойно отбился в титульнике с Алджамейном Стерлингом. Генри проиграл раздельным решением и оказался на третьем месте в рейтинге легчайшего веса. Немного сомнительно, всё же это было поражение, как ни крути.

Сехудо сейчас впереди Кори Сэндхагена, например, который выглядит более достойным претендентом на сегодняшний день. Впереди у Генри претендентский поединок с Мерабом Двалишвили, и это дань уважения его заслугам. В ином случае он был бы куда ниже и не получал бы таких возможностей. Так что к месту Сехудо куда меньше вопросов, чем к вышеперечисленным бойцам.