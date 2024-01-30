«Я пришёл сюда не тебя развлекать». Евлоев жёстко ответил Дане Уайту

«Я очень сильно был расстроен. Он сказал, что это был не самый развлекательный бой в этот вечер. В первую очередь я скажу Дане: я пришёл туда не тебя развлекать. Мне было как минимум обидно. Я выложился. Это был красочный и насыщенный бой», — заявил Евлоев в эфире программы «Все на Матч!».