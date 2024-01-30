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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я пришёл сюда не тебя развлекать». Евлоев жёстко ответил Дане Уайту

Пятый номер рейтинга полулёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Мовсар Евлоев прокомментировал критику со стороны генерального директора UFC американца Даны Уайта.

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«Я очень сильно был расстроен. Он сказал, что это был не самый развлекательный бой в этот вечер. В первую очередь я скажу Дане: я пришёл туда не тебя развлекать. Мне было как минимум обидно. Я выложился. Это был красочный и насыщенный бой», — заявил Евлоев в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, 21 января в Торонто (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В рамках данного мероприятия Мовсар Евлоев единогласным решением судей победил британца Арнольда Аллена. После этого Дана Уайт заявил, что бой с участием россиянина стал самым скучным на минувшем турнире.

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