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18:52 (мск), источник: Sport24

«Взрыв мозга». Макс Холлоуэй — о планах UFC на Ислама Махачева

Американский боец UFC Макс Холлоуэй высказался о будущем чемпиона мира UFC в легком весе, россиянина Ислама Махачева.

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Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Махачев подерется с победителем боя между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я был очень удивлен, потому что я думал, что UFC решил провести титульный бой между Махачевым и Гейджи. Но они передумали. В конце концов они сделали претендентским бой Оливейры и Царукяна — это взрыв мозга, конечно. Посмотрим, что будет дальше. Но я рад, что буду драться с настоящим ублюдком Гейджи за пояс BMF», — заявил Холлоуэй в интервью MMA Fighting.

Арман Царукян и Чарльз Оливейра проведут бой на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США) 13 апреля.

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