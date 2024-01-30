«Взрыв мозга». Макс Холлоуэй — о планах UFC на Ислама Махачева
Американский боец UFC Макс Холлоуэй высказался о будущем чемпиона мира UFC в легком весе, россиянина Ислама Махачева.
Американский боец UFC Макс Холлоуэй высказался о будущем чемпиона мира UFC в легком весе, россиянина Ислама Махачева.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Махачев подерется с победителем боя между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Я был очень удивлен, потому что я думал, что UFC решил провести титульный бой между Махачевым и Гейджи. Но они передумали. В конце концов они сделали претендентским бой Оливейры и Царукяна — это взрыв мозга, конечно. Посмотрим, что будет дальше. Но я рад, что буду драться с настоящим ублюдком Гейджи за пояс BMF», — заявил Холлоуэй в интервью MMA Fighting.
Арман Царукян и Чарльз Оливейра проведут бой на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США) 13 апреля.