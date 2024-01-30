«Взрыв мозга». Макс Холлоуэй — о планах UFC на Ислама Махачева

«Я был очень удивлен, потому что я думал, что UFC решил провести титульный бой между Махачевым и Гейджи. Но они передумали. В конце концов они сделали претендентским бой Оливейры и Царукяна — это взрыв мозга, конечно. Посмотрим, что будет дальше. Но я рад, что буду драться с настоящим ублюдком Гейджи за пояс BMF», — заявил Холлоуэй в интервью MMA Fighting.