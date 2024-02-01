Sportskeeda назвал пять бойцов, готовых превзойти наследие Хабиба, включив туда его брата

По мнению авторов статьи, Хабиб Нурмагомедов является ярким примером доминирования, учитывая его блистательную карьеру без поражений и неоднократную успешную защиту титулов. Также обозреватели назвали пятёрку бойцов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы превзойти своими достижениями российского бойца.