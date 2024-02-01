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00:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Sportskeeda назвал пять бойцов, готовых превзойти наследие Хабиба, включив туда его брата

Издание Sportskeeda представило материал, посвящённый прославленному бойцу смешанных единоборств, бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

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Sportskeeda назвало 5 бойцов, готовых превзойти наследие Хабиба, включив туда его брата | Источник: Чемпионат.com

По мнению авторов статьи, Хабиб Нурмагомедов является ярким примером доминирования, учитывая его блистательную карьеру без поражений и неоднократную успешную защиту титулов. Также обозреватели назвали пятёрку бойцов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы превзойти своими достижениями российского бойца.

На верхнюю строчку списка авторы материала поместили непобеждённого казахстанского бойца Шавката Рахмонова. На втором месте оказался троюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов.

Полностью список выглядит так:

1. Шавкат Рахмонов (полусредний вес UFC, рекорд 18−0).
2. Умар Нурмагомедов (легчайший вес UFC, рекорд 16−0).
3. Мухаммад Мокаев (наилегчайший вес UFC, рекорд 11−0).
4. Тацуро Таира (наилегчайший вес UFC, рекорд 15−0).
5. Ринья Накамура (легчайший вес UFC, рекорд 8−0).

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